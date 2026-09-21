Carlos Pozos, mejor conocido como ‘Lord Molécula’, se encuentra sumamente molesto por sátira de TV Azteca que lo retrata como un “arrastrado”.

A través de la red social X, Lord Molécula compartió el video protagonizado por Juan Lecanda, a quien comparó con Lalo España, no sin antes asegurar que la sátira política que se apoya del teleprompter no saca ninguna sonrisa y mucho menos una mentada de madre.

“Cuando la sátira política -que creo es lo que intentan hacer- se lee con teleprompter, no saca una sonrisa ni una mentada de madre. Hay que aprender de @laloespana querido @JuanLecanda” Lord Molécula

Cuando la sátira política -que creo es lo que intentan hacer- se lee con teleprompter, no saca una sonrisa ni una mentada de madre.



Hay que apreden de @laloespana querido @JuanLecanda. https://t.co/YaMNQy3aMF — Lord Molécula Oficial (@lordmolecula) September 21, 2026

Cabe mencionar que Lalo España es quien personifica a Lord Molécula en “El Privilegio de Mandar”, programa producido por Televisa, televisora que compite directamente con TV Azteca.

Aunado a esto, no es la primera vez que Lord Molécula es criticado y satirizado por TV Azteca debido a su estilo de cobertura en las conferencias matutinas de Claudia Sheinbaum y su afinidad por la Cuarta Transformación.

TV Azteca ridiculiza a Lord Molécula; lo llama arrastrado

TV Azteca lo hace de nuevo. Ridiculiza a Lord Molécula -de 67 años- y además lo llama arrastrado.

En un segmento de Azteca Noticias, se burlaron de la presencia de Lord Molécula en la Conferencia del Pueblo sin su acordeón, escena que lo puso en la mira desde diciembre de 2021 cuando la fotoperiodista Sáshenka Gutiérrez divulgó las “preguntas” que el periodista llevó a aquella mañanera.

“LLEGÓ TARDE… ¡Y SIN SUS PREGUNTAS A MODO! @lordmolecula se llevó tremenda sorpresa: en esta mañanera nadie le pasó el acordeón con los cuestionamientos “correctos”. Entre el servilismo, la defensa de la 4T y una porra que terminó más deslucida que entusiasta, quedó claro que sin preguntas a modo también hay que pensarle tantito. ¿Y ahora quién le dicta qué preguntar?” TV Azteca

Juan Lecanda, el Lord Molécula de TV Azteca (Azteca Noticias)

En el sketch, Lord Molécula llega tarde a la mañanera porque estaba con Chayo (el Chayote), “lo que le dan por hacer preguntas a modo”, explica el propio.

Enseguida, el controvertido personaje pregunta por Chucho Ramírez de TV Azteca, quien le da las preguntas a modo, al enterarse que no está y debe pensar en sus propias preguntas, se pone nervioso e incluso siente pánico por ejercer “periodismo libre”.

Desesperado por no saber qué debe decir, habla bien de AMLO y asegura que el huachil fiscal es un invento fifí, pero el camarógrafo le pone un alto.

Ante esto, Lord Molécula admite haber terminado la secundaria de noche y ser un arrastrado de la Cuarta Transformación.