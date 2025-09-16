Luego de mucha espera, por fin tenemos las primeras imágenes y un tráiler de The Witcher temporada 4 de Netflix, con Liam Hemsworth como ‘Geralt de Rivia’.

Recordemos que para The Witcher temporada 4 tendremos a Liam Hemsworth como ‘Geralt de Rivia’, luego que Henry Cavill abandonara el proyecto de Netflix tras la temporada 3.

Tráiler de The Witcher temporada 4 de Netflix muestra en acción a Liam Hemsworth como ‘Geralt de Rivia’

El tráiler de The Witcher temporada 4 de Netflix, en realidad es un clip de una escena de la serie, donde se muestra a Liam Hemsworth como ‘Geralt de Rivia’ en acción.

Podemos ver a Liam Hemsworth -de 35 años de edad- como ‘Geralt de Rivia’ haciendo gala de sus habilidades con la espada, para derrotar a un espectro, que lo ataca a él y sus acompañantes.

The Continent awaits. Here’s your exclusive first clip of Liam Hemsworth as Geralt of Rivia in The Witcher Season 4. Returns 30th October, only on Netflix. pic.twitter.com/CTvryeUmRd — The Witcher (@witchernetflix) September 14, 2025

Este tráiler dura minuto y medio, por lo que podemos apreciar bien la caracterización del actor, que, si bien se nota a leguas la diferencia entre él y Henry Cavill, luce bastante bien como el cazador de brujas.

Pues ahora se optó por un estilo más “sucio”, contrario a la encarnación de las primeras tres temporadas, que tenía una estética más pulida, a pesar de estar en un mundo medieval oscuro.

Liam Hemsworth como ‘Geralt de Rivia’ en The Witcher temporada 4 (Netflix)

¿Cuándo se estrena The Witcher temporada 4 en Netflix con Liam Hemsworth como ‘Geralt de Rivia’?

Además de poder ver a Liam Hemsworth como ‘Geralt de Rivia’, el tráiler de Netflix no dio la fecha de estreno de The Witcher temporada 4 para el 30 de octubre de 2025.

En otras palabras, The Witcher temporada 4 con Liam Hemsworth como ‘Geralt de Rivia’, estará disponible en Netflix un día antes de Halloween, siendo una serie perfecta para verse en esas fechas.

No se mencionó, pero es posible que toda la temporada esté disponible en ese mismo día, que es la manera en cómo se han estrenado todos los episodios de la serie.

Habrá que ver cómo es recibida, pues luego de una gran primera entrega, el interés por el show ha ido decayendo, en gran parte porque se aleja tanto de los libros como del juego de CD Projekt RED.

Algo que incluso molesto al mismo Henry Cavill, quien varias veces trató de cambiar los guiones para acercarlos al texto original lo más posible.