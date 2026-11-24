Clara Vegas es una modelo y actriz venezolana que ganó el certamen Miss Venezuela 2025, convirtiéndose en la representante de su país para la edición 2026 de Miss Universo.

Su historia ha llamado la atención por el legado familiar que comparte con su madre, Andreína Goetz, quien también ganó Miss Venezuela y representó al país en el concurso internacional de belleza.

Además de su trayectoria en los certámenes, Clara cuenta con formación artística en Estados Unidos y Reino Unido, donde estudió actuación y desarrolló parte de su carrera antes de regresar a Venezuela.

¿Quién es Clara Vegas?

Clara Federica Vegas Goetz es una modelo, actriz y reina de belleza venezolana, originaria de Chacao, estado Miranda. Es hija de Nicolás Vegas y Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990.

A los nueve años se mudó con su familia a Estados Unidos, donde continuó su formación académica y posteriormente comenzó sus estudios de actuación. También vivió en Reino Unido, país en el que se desarrolló profesionalmente en el ámbito teatral.

En diciembre de 2025 ganó Miss Venezuela representando al estado Miranda y obtuvo el título de Miss Universe Venezuela, con el que consiguió su pase al certamen internacional.

Clara Vegas (Instagram | Clara Vegas (@claravegasgoetz))

¿Cuántos años tiene Clara Vegas?

Clara Vegas tiene 24 años.

¿Quién es el novio de Clara Vegas?

Clara Vegas tiene una relación con Guillermo Bernal.

¿Cuál es el signo zodiacal de Clara Vegas?

Clara Vegas nació el 23 de enero de 2002 en Chacao, estado Miranda, Venezuela.

Su signo zodiacal es Acuario

¿Qué estudió Clara Vegas?

Clara Vegas estudió actuación y artes escénicas en instituciones internacionales.

Entre ellas se encuentran la Universidad del Sur de California (USC), en Los Ángeles, y el Royal Welsh College of Music & Drama, en Reino Unido.

Clara Vegas (Instagram | Clara Vegas (@claravegasgoetz))

¿En qué ha trabajado Clara Vegas?

Clara Vegas se ha desarrollado profesionalmente como actriz y modelo. Su interés por las artes escénicas comenzó desde temprana edad y la llevó a estudiar en Estados Unidos y Reino Unido, donde también buscó oportunidades dentro de la industria teatral.

Durante su estancia en Londres participó en audiciones y proyectos de actuación, además de trabajar en otras actividades mientras consolidaba su formación artística.

En 2025 decidió regresar a Venezuela y participar en Miss Venezuela, concurso en el que obtuvo la corona representando a Miranda.

Su triunfo la convirtió en la sucesora de la reina nacional y en la candidata venezolana a Miss Universo 2026.