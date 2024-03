El nombre de Matthew Underwood, conocido por interpretar a Logan Reese en Zoey 101, se convirtió en tendencia luego de que hizo una terrible revelación.

Tras el estreno del documental “Quiet on Set”, que expone los abusos que vivieron actores como Drake Bell y Amanda Bynes, varios de los actores que trabajaron en Nickelodeon se encuentran en medio de la polémica.

Y es que varios usuarios han pedido que se expresen sobre los abusos que pasaban en el canal de televisión infantil.

Cansado de los comentarios en su contra por no pronunciarse sobre los abusos en Nickelodeon, Matthew Underwood -de 33 años de edad- decidió romper el silencio.

A través de su cuenta de Instagram, Matthew Underwood relató una terrible experiencia que le tocó vivir ¿en Nickelodeon?

El documental “Quiet on Set” (“Silencio en el set: el lado oscuro de la fama infantil”) ha destapado los abusos que sufrieron diferentes personalidades infantiles.

Esto ha provocado que se cambie la perspectiva que se tenía sobre Nickelodeon y las producciones infantiles que se realizaban.

En medio de la polémica, Matthew Underwood, quien interpretó a Logan Reese en la serie Zoey 101, sorprendió a sus seguidores al hablar sobre una terrible experiencia que vivió.

¿Matthew Underwood también sufrió abuso cuando trabajó en Nickelodeon? A diferencia de sus compañeros el actor señaló que su experiencia en el canal fue buena.

Sin embargo, Matthew Underwood reveló que fue víctima de abuso sexual cuando tenía tan sólo 19 años.

Matthew Underwood confesó que fue su exmánager quien abusó de él, por lo que no dudo en denunciarlo con su agencia.

En su publicación, Matthew Underwood señaló que la persona se ganó su confianza por lo que nunca se imaginó que abusaría de él.

Matthew Underwood no quiso revelar su nombre, pero si lamentó que aunque lo despidieron de la agencia, actualmente aún se encuentra en el mundo del espectáculo.

Matthew Underwood confesó que el abuso que sufrió fue el motivo por lo cual decidió dejar la actuación ya que se mudó de Los Ángeles.

“Lo denuncié a la agencia y desde entonces lo despidieron, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó que me alejara de Los Ángeles y pusiera fin a mi búsqueda de la actuación”

En su publicación, Matthew Underwood, de Zoey 101, reveló que si decidió hablar fue por todas las amenazas que ha sufrido por supuestamente encubrir los abusos en Nickelodeon.

Matthew Underwood confesó que varios incluso le desean la muerte a su familia por no pronunciarse en contra de los abusos infantiles y ser calificado como “defensor de pedófilos”.

Y es que Matthew Underwood consideró que varias personas lo habían atacado por presuntamente “no empatizar” con las víctimas de los abusos en Nickelodeon.

“Comparto esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que sólo porque una persona no grita a los cuatro vientos que los pedófilos son malos o que la gente puede ser una mierda; eso no significa que no tengan sus propias razones para permanecer en silencio, buenas razones, razones personales”

Matthew Underwood