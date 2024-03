El 5 de marzo, Drake Bell expuso haber vivido abuso sexual durante las grabaciones de su famosa serie Drake&Josh, pero esto como parte de un documental que narrará lo más oscuro de las series infantiles.

En un adelanto mostrado por Investigation Discovery, se mostró que Drake Bell narrará cómo fue abusado a sus 15 años, por Brian Peck.

Así que te hablamos sobre el documental donde Drake Bell contará detalles -por primera vez- de su abuso sexual y escandalosa denuncia al reconocido guionista de Nickelodeon.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, dónde y cuándo ver el documental donde Drake Bell habla de su abuso sexual

Cuando Drake Bell -de 37 años de edad- dio a conocer que fue víctima de abuso sexual mientras grababa Drake&Josh, se armó un escándalo porque no es el primer caso que se escucha en Nickelodeon.

Ante ello, el interés sobre dónde revelaría lo vivido a sus 15 años, en la serie que lo impulsó al estrellato, pero también la que lo habría vivir estragos más tarde por el trauma.

La serie donde Drake Bell contará el abuso que vivió se llama Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, es decir, Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil.

Este documental donde Drake Bell es partícipe, más no protagonista, fue producido por Investigation Discovery, una televisora estadounidense.

Según se sabe el documental tendrá estreno en dos partes que se transmitirán el 17 y 18 de marzo por Investigation Discovery, a las 21:00, hora Estados Unidos.

En tanto a México, Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, podrá ser visto días después por Max, antes HBO Max, aunque la fecha de lanzamiento se desconoce.

Debes saber que la historia de abuso sexual que Drake Bell vivió, podrá ser vista en el tercer episodio del documental, donde también habrá testimonio de otros niños actores de Nickelodeon que vivieron algún tipo de abuso en el set.

Como un breve adelanto sobre el documental donde Drake Bell hablará, es un vistazo al escándalo que se armó sobre Brian Peck, historia por la que el cantante decide romper con el anonimato.

Fue en 2003 que Brian Peck fue detenido, sin embargo, en ese momento Drake Bell decidió mantener su denuncia en anonimato.

Lo que se sabía de la denuncia era que provenía de un niño de entre 14 y 15 años, que acusaba sodomía, copulación oral luego de haberlo drogado.

Aunque Brian Peck tenía 11 cargos en su contra, nadie de Nickelodeon podía creer la denuncia que tenía, pues todos en el set amaban al abusador sexual.

El documental donde Drake Bell habla, enumera al menos 41 cartas en donde amigos, familia y colegas, halagaban a Brian Peck, desestimando la denuncia.

Entre esto se incluyó la de Rich Correll, el director de Drake&Josh, y Beth Correll, la directora de escena.

Penosamente, Brian Peck obtuvo una minúscula sentencia de 16 meses de prisión y su ingreso a la lista como abusador sexual.

Sorprendentemente, luego del escándalo y de haber salido de prisión, Brian Peck, el abusador sexual de Drake Bell, fue contratado por Disney Channel, para una serie infantil.

Entre otros detalles que Drake Bell aborda es la trama familiar que lo llevó a dormir en casa de Brian Peck, las alertas que tuvo su padre, la forma en que el guionista lo chantajeó y cómo era adulado en el set.

Drake Bell contará más de su historia en una próxima canción inspirada en Drake&Josh

Drake Bell se sinceró sobre el abuso sexual que vivió y lo hablará en un documental, aunque no será el único espacio donde narrará este hecho.

En una entrevista con Exa Monterrey, Drake Bell reveló que el próximo 18 de marzo estrenará una nueva canción donde hablará de su historia de vida.

Drake Bell en Venga la Alegría (Tomada de video)

Como un breve adelanto, contó que hablará de las tragedias de vida, el accidente que vivió, pero también de lo bueno que le ha pasado.

“Es una canción de la historia de mi vida, todo, mis experiencias como el accidente en mi coche, cosas muy traumáticas que viví, todo bueno y malo, en dónde estoy ahora en mi vida". Drake Bell, cantante.

El video musical de la nueva canción de Drake Bell se desarrollará en una réplica del cuarto de su personaje de Drake&Josh, pues cree que esa serie fue donde pasó gran parte de su historia.

“Drake&Josh es una gran parte de mi historia, entonces quise exponerla”. Drake Bell, cantante.

Hasta el momento, Drake Bell no ha revelado el nombre su nueva canción.

Con información de Variety