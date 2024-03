¿Quién es Dan Schneider? El ex productor de Nickelodeon ha sido acusado de sexismo y racismo en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Desde hace varios años se han hecho varias acusaciones al ex productor de Nickelodeon, Dan Schneider.

Por lo que te decimos los detalles de Dan Schneider como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Tiene hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabaja?

Dan Schneider es acusado de sexismo y racismo en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

Dan Schneider y Jamie Lynn Spears (Investigation Discovery)

¿Quién es Dan Schneider?

Durante el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, Dan Schneider ha sido acusado de racismo y sexismo.

Y es que durante muchos años, Daniel James Schneider mejor conocido como Dan Schneider, fue uno de los productores y guionistas más importantes de Nickelodeon.

Pues Dan Schneider tuvo al mando varias series exitosas del canal como:

Victorious

Drake & Josh

Sam & Cat

iCarly

Zoey 101

Sin embargo, tras finalizar esas series infantiles se vinieron unas olas de acusaciones en contra de Dan Schneider sobre abuso, acoso, pedofilia; ahora de racismo y sexismo.

Dan Schneider y Ariana Grande (Investigation Discovery)

¿Qué edad tiene Dan Schneider?

Dan Schneider, es uno de los ex productores y guionistas más importantes que tuvo Nickelodeon ha sido señalado nuevamente; en esta ocasión es acusado de racismo y sexismo.

En ese sentido, Dan Schneider nació un 14 de enero de 1966, por lo que actualmente el ex productor de Nickelodeon tiene 58 años de edad.

¿Dan Schneider tiene pareja?

No se conocen muchos datos sobre la vida personal de Dan Schneider, pero se sabe que en el año del 2002, contrajo matrimonio con Lisa Lillien -edad desconocida-.

Ella es una empresaria estadounidense creadora de la marca Hungry Girl, ella tiene una licenciatura en comunicación de la Universidad de Albany, Suny en 1987.

#DanSchneider Dan Schneider. Si veo este video hace 4 años, no lo viera con los mismos ojos que hoy. Wow! Que sospechoso #Nickelodeon pic.twitter.com/E3WVJGjGCB — Leopoldo medina (@Dewind58184937) March 17, 2024

¿Qué signo zodiacal es Dan Schneider?

Al haber nacido un 14 de enero, Dan Schneider pertenece al signo de Capricornio que es un signo del elemento tierra.

Una de las cosas que distinguen a los Capricornio son sus estructuras y manera de trabajar, pues son disciplinadas y destinadas al éxito; especialmente en el ámbito económico.

Son prudentes, prácticos pero también tienden a la melancolía, pereza y no les gusta ser percibidos como débiles.

¿Dan Schneider tiene hijos?

En el matrimonio de Dan Schneider y Lisa Lillien, no han procreado hijos pero tienen un perro llamado Lolly que tiene sus propias redes sociales.

No obstante, surgió un rumor hace unos años en donde se especuló que el padre del hijo de Jamie Lynn Spears, era Dan Schneider.

Sin embargo, esto solo ha sido un rumor y no ha sido confirmado por Lynn Spears ni Dan Schneider.

¿Qué estudió Dan Schneider?

Dan Schneider fue uno de los productores más importantes de Nickelodeon que se ha visto envuelto en varias polémicas y acusaciones.

Principalmente estas acusaciones hacia Dan Schneider provienen de los ex actores de las series infantiles en las que ha estado involucrado.

Dan Schneider estudió en la Universidad de Harvard por un semestre, regresando después a su ciudad de origen: Memphis.

Posteriormente Dan Schneider se mudó a Los Ángeles con la intención de volverse actor, pero finalmente se convirtió en guionista y productor.

Dan Schneider es acusado en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV (Especial)

¿En qué trabaja Dan Schneider?

Actualmente Dan Schneider sigue siendo un guionista, productor y actor; en 2003 fundó su empresa Schneider’s Bakery con la cual produjo varias series y películas de renombre en Estados Unidos.

Pero en 2019, esta empresa en donde Dan Schneider era el presidente, se disolvió y un año antes, en 2018 se anunció que él y Nickelodeon no renovarían su contrato.

Por lo que actualmente Dan Schneider ya no trabaja para Nickelodeon, y de momento se desconoce si es que ha estado trabajando en alguna nueva producción.

Especialmente tras las múltiples acusaciones en contra de Dan Schneider, mismas que se reforzaron en 2022 con la salida del libro de Janette McCurdy en donde mencionaba su actitud abusiva.

Y ahora, Dan Schneider está siendo acusado de sexismo y racismo en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Dan Schneider es acusado de sexismo y racismo en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

Una vez más Dan Schneider está envuelto en polémica tras ser acusado de sexismo y racismo en el documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV es un documental hecho por Maxine Productions y Sony Pictures Television - Non Fiction en asociación con Business Insider.

El documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV se dividirá en cuatro partes y se estrenará en ID (Investigation Discovery).

El estreno estará disponible a partir del 17 y 18 de marzo para Estados Unidos, y de momento no estará disponible para México y otros países del mundo.

Aunque se sabe que posteriormente este documental será subido a la plataforma de Max ante la fusión de HBO Max y Discovery+; aunque no se ha dado la fecha de estreno en México.

No obstante, en las declaraciones de Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV que han acusado a Dan Schneider de racismo y sexismo han sido hechas por Giovonne Samuels.

Ella es una actriz que participó en tres temporadas de la serie ‘All That’ de Dan Schneider a quien acusó de generar un ambiente tóxico, racista y sexista.

En una investigación hecha por la revista Rolling Stones a partir del documental Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, la actriz de 37 años se ha sincerado sobre el comportamiento de Dan Schneider.

“Me sentí intimidada porque entendí que Dan tenía el poder de convertir a cualquiera en una estrella. Quería asegurarme de hacer mi trabajo para que él no solo me viera, me diera esa validación, sino que impulsara mi carrera”. Giovonne Samuels

Sin embargo, aseguró que una de las funciones principales de su personaje era porque querían burlarse de su tono de piel o chistes sexistas.

Pero tras estas acusaciones en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, un portavoz de Dan Schneider ha salido a negarlas.

Incluso aseguró que todos aprobaron los chistes e ideas en Nickelodeon y fue examinado cuidadosamente por docenas de adultos.

“Si hubiera un problema real con las escenas que cuentan algunas personas, que ahora años después están ‘sexualizando’, serían eliminadas, pero no es así, todavía se transmiten constantemente en todo el mundo y las disfrutan tanto los niños como los padres”. Portavoz de Dan Schneider

Aunque el portavoz de Dan Schneider solamente se lamentó por el ambiente tóxico que pudo existir.

“Ese comportamiento es claramente incorrecto y no es adecuado para el lugar de trabajo, y ciertamente nunca volvería a actuar de esa manera” Portavoz de Dan Schneider