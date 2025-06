Luis Fernando Peña -de 42 años de edad- décimo eliminado de MasterChef Celebrity 2025, sospecha que hubo “mano negra”.

Por varias semanas, Luis Fernando Peña mostró su sazón en MasterChef Celebrity 2025, pero un error “técnico” lo terminó sacando de la competencia.

El domingo 1 de junio se eligió al top 10 de MasterChef Celebrity 2025 y Luis Fernando Peña considera que hubo “mano negra” en su eliminación.

Luis Fernando Peña llevaba semanas con una buena racha pero, tras irse a reto de eliminación, olvidó quitar un molde de metal de su platillo.

Este error lo llevó a ser eliminado y Luis Fernando Peña grabó un video para expresar su desilusión.

Plutarco Haza aclara que la chef Zahie Téllez de MasterChef Celebrity 2025 no es su amiga

A pesar de su eliminación, Luis Fernando Peña consideró como una buena experiencia su participación en MasterChef Celebrity 2025.

Pero, reveló que la producción del reality le ha dado oportunidades a unos participantes, mientras a otros les “ponen el pie”.

“Ni modo, yo de pronto he visto a otros compañeros que manipulan los platillos después de ponerlos en el atril y no nada más de esta temporada, si no de otras temporadas”

Luis Fernando Peña