El actor Plutarco Haza de 52 años de edad, prefirió desvincularse de la chef Zahie Téllez de MasterChef Celebrity 2025 porque ni es su amiga y hasta asegura que lo trató mal.

A Plutarco Haza no le está cayendo bien que lo estén llamando amigo de Zahie Téllez de 50 años de edad, así que mejor aclaró la relación que tiene con la chef de MasterChef Celebrity 2025.

Y es que además negó con más de un argumento que Zahie Téllez no es su amiga, porque hasta lo trata mal fuera de las cámaras de MasterChef Celebrity 2025.

No, no son amigos como la chef Zahie Téllez dijo, fue lo que Plutarco Haza decidió aclarar en un live que se está haciendo viral del participante de MasterChef Celebrity 2025.

El desprecio a Zahie Téllez por su actitud en MasterChef Celebrity 2025 le está llegando a Plutarco Haza, por lo que decidió aclarar la relación que tiene con la chef.

Y es que a pesar de que esta dijo ser amiga de Plutarco Haza, el actor lo desmintió asegurando que Zahie Téllez “lo provocó adrede”, aclaró que son conocidos de la infancia, pero solo eso.

Asimismo, explicó que Zahie Téllez y su familia acogieron a su hermana en la infancia, lo que le hace tener agradecimiento hacia ellos, pero solo eso.

“Hay una confusión que la chef Zahie [Téllez] provocó adrede. No es mi amiga, es amiga de mi hermana, yo la conozco desde niña porque es amiga de mi hermana, pero la conozco nada más (...) Conozco a su mamá, a su papá, pero no nos hablamos, no viene a mi casa a cenar, ni yo a la suya, ni mucho menos”.

El actor Plutarco Haza negó ser amigo de Zahie Téllez como la chef de MasterChef Celebrity 2025 ha dicho, pero no solo eso, sino que dejó claro “no me ha caído bien” en el proyecto.

Pese a conocerla de la infancia, el actor dijo haberse llevado una sorpresa al trabajar con ella, porque no empata con su desempeño como profesional.

“A mí no me ha caído bien (...) no la entiendo, no entiendo qué quiere lograr”.

Plutarco Haza, actor.