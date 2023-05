¿Quién es el chef Poncho Cadena, el más amado de MasterChef Celebrity 2023? Es uno de los nuevos jueces de la nueva temporada del reality de cocina.

A un día del estreno de MasterChef Celebrity 2023, las personas ya decidieron y tienen a sus favoritos. Uno de ellos es un nuevo chef que se incorporó a esta tercera temporada.

En medio de la incertidumbre que se generó por la llegada de nuevos famosos y chefs a la cocina más conocida de México, hubo un juez que se robó el corazón de los televidentes.

Conoce quién es el chef Poncho Cadena -de 50 años de edad- y porqué se ha convertido en uno de los más queridos de MasterChef Celebrity 2023.

¿Quién es el chef Poncho Cadena, el nuevo juez de MasterChef Celebrity 2023?

El pasado 14 de mayo se estrenó MasterChef Celebrity 2023, en esta nueva temporada se integraron nuevos jueces entre ellos el chef Poncho Cadena.

Alfonso Cadena Rubio, mejor conocido como Poncho Cadena, es originario de Hermosillo, Sonora. Es la cuarta generación de una familia de cocineros.

Es hijo del chef y empresario Ignacio Cadena, quien destacó como un promotor del gremio restaurantero y hotelero de Puerto Vallarta, Jalisco.

Chef Poncho Cadena (@donponchocadena / Instagram )

El chef Poncho Cadena estudió la licenciatura de Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Sin embargo siempre mostró su pasión por la cocina y en 2001 estudió en la escuela Pacific Culinary Artes en Canadá.

En Canadá, el chef Poncho Cadena logró trabajar en diversos restaurantes. Pero al terminar sus estudios decidió viajar a Europa para experimentar la gastronomía de otros países y formar un estilo propio.

El chef Poncho Cadena ha destacado gracias a su estilo de cocina visceral, en donde no hay tiempos ni reglas, ya que lo más importante es la invención y la combinación de alimentos.

Su estilo ha llamado mucho la atención y en 2006 grabó su primera serie para el canal El Gourmet. Gracias a su peculiar estilo ha participado en programas como: Parrilla a la mexicana, Reacción en Cadena, Maestros del taco, Cocina de hacienda, solo por mencionar algunos.

El chef Poncho Cadena cuenta con diversos restaurantes como: “La Leche” en Puerto Vallarta, “Hueso” en Guadalajara y “Carbón Cabron” en Cabo San Lucas.

Se sabe que el chef Poncho Cadena se encuentra casado y tiene dos hijos llamados Alfonso y Mateo. Pero poco se conoce de su esposa, ya que se ha mantenido alejada de los reflectores.

El chef Poncho Cadena señaló que su especialidad es la cocina francesa y “todo lo relacionado con el fuego”, pues lo considera como un ingrediente más.

¿Por qué el chef Poncho Cadena decidió participar en MasterChef Celebrity 2023?

El chef Poncho Cadena reconoció que no imaginó que algún día participaría MasterChef Celebrity 2023, no porque no tuviera las credenciales necesarias sino porque sabe que es un gremio muy competitivo.

En entrevista, el chef Poncho Cadena señaló que ahora en su currículo ya puede poner que cumplió un reto más al ser juez de MasterChef Celebrity 2023.

Sobre cómo será como juez de MasterChef Celebrity 2023, el chef Poncho Cadena destacó que aunque respeta la trayectoria de las celebridades, quiere mostrarles que la cocina se respeta.

“Estamos en la cocina de MasterChef y yo respeto la trayectoria personal y profesional de cada uno de los participantes, pero estamos en mi cocina, o en una parte de mi cocina y pues hay que tomarla con cierta seriedad” Chef Poncho Cadena

El chef Poncho Cadena señaló que en la cocina se debe aguantar la presión y eso vivirán las celebridades en MasterChef Celebrity 2023.