Carlos Espejel está pasando por un mal momento de salud, lo cual generó preocupación entre sus seguidores.

Mediante un video en redes sociales, Carlos Espejel compartió que está atravesando por una parálisis facial a consecuencia de estrés.

Carlos Espejel es un actor y comediante mexicano que inició su carrera en el programa de televisión Chiquilladas.

Se hizo famoso desde temprana edad al interpretar los personajes de:

Ambas representaciones sentaron las bases de la carrera de Carlos Espejel dentro del mundo del entretenimiento.

El debut de Carlos Espejel en las telenovelas fue dentro del elenco de Quinceañera, melodrama emitida en 1987 por Las Estrellas.

Carlos Espejel nació un 21 de abril de 1972, y en la actualidad tiene 53 años de edad.

Carlos Espejel estuvo casado con la presentadora Paty Azuara.

Carlos Espejel pertenece al signo zodiacal Tauro.

Carlos Espejel tiene un hijo llamado Fausto Emiliano, fruto de su matrimonio con Paty Azuara.

Carlos Espejel ha tenido una amplia formación en el ámbito del arte y la comedia.

Estudió una Licenciatura en Arte y también se especializó en comedia, arte escénico y teatro físico.

Carlos Espejel ha destacado por participar en telenovelas, programas de televisión y doblaje de voz en películas como La Era de Hielo, con el personaje de Sid.

Entre los proyectos de televisión de Carlos Espejel se encuentran:

Carlos Espejel compartió un video en su cuenta de Instagram donde confirma que ha sufrido de una parálisis facial.

Pese a que el actor dio a conocer que no sabe la causa exacta del por qué tiene parálisis facial, cree que pudo haber sido provocada a causa del estrés.

En el video se le ve con el semblante propio de este padecimiento, pero con una actitud positiva.

Carlos Espejel aprovechó para agradecer públicamente a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) por cubrir sus servicios médicos.

Así como a sus seres queridos y fans por los mensajes de cariño que le han hecho llegar a través de las redes sociales.

El comediante aprovechó su video para ofrecer una disculpa a sus estudiantes debido a que por su condición de salud tuvo que suspender las clases que da.

Carlos Espejel compartió una nueva actualización sobre su estado de salud, asegurando que ha mostrado mejoría de la parálisis facial.

A través de un video publicado en Instagram, agradeció el cariño y el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

Carlos Espejel aprovechó para desmentir los rumores que circulan sobre una supuesta recaudación de dinero para ayudarlo en su crisis de salud.

“También decirles que no se dejen sorprender. No es cierto que yo estoy pidiendo una recolecta o que lo hago para pedir dinero. No lo he hecho antes, no lo voy a hacer ahora. Si lo tuviera que hacer, lo haría porque no creo que tenga nada de malo el pedir ayuda, ¿no? En caso de que así fuera. Pero gracias a Dios, a mi trabajo, a mi esfuerzo, pues no es mi situación”

Carlos Espejel