Laura Bozzo es eliminada, pero seguirá en reality del ‘Programa Hoy’

Aunque ella se veía bailando en la final del reality de baile del programa Hoy, Laura Bozzo fue eliminada de la competencia este viernes.

Laura Bozzo y su baile de salsa junto a Carlos Bonavides no lograron convencer al jurado y tampoco a la audiencia por lo que quedaron fuera de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Sin embargo, la decisión del público molestó a la polémica conductora de televisión quien de inmediato aseguró que no dejaría la pista de baile.

“Paren ahí esta lloradera, esta tristeza porque no me voy, me voy a quedar para el repechaje”, dijo Laura frente a cámaras visiblemente molesta.

“A mí no me derrota nadie así que no lloren, perdón por el sufrimiento, perdón, acá me quedó”, lanzó la advertencia al jurado conformado por Lolita Cortés, Latin Lover y Andrea Legarreta.

Se alarga temporada del reality ‘Las Estrellas bailan en Hoy’

Aunque originalmente se planeó que el reality de baile del programa Hoy concluiría a finales del mes de mayo, debido a su éxito, productores cambiaron de opinión.

Las Estrellas bailan en Hoy extiende su temporada hasta el 11 de junio por lo que próximamente la competencia sumara nuevos rostros.

Por tal motivo está por comenzar el “repechaje” donde parejas ya eliminadas tendrán la oportunidad de regresar al reality a petición del público.

Es por ello que Laura Bozzo ensayará estos días para bailar el próximo jueves e intentar convencer a la audiencia que aún tiene mucho qué ofrecer en la pista.

Además de Laura y Carlos Bonavides, regresará Michelle Vieth y Emir Pabón, Lourdes Munguía y Brandón así como Macky González.

Cabe recordar que Tinieblas Jr. decidió renunciar a su regreso en Las Estrellas bailan en Hoy tras nalguear a Macky sin su consentimiento.

Y es que la atleta fitness aseguró que participaría en el repechaje siempre y cuando la cambiaran de pareja.