Laura Bozzo ha causado sensación en las redes con su más reciente participación en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, aunque no por sus habilidades en el baile.

Ahora, Laura Bozzo tuvo que bailar sin Carlos Bonavides, lo que no fue bien visto por los jueces, pero las redes apludieron que ahora ella diera la cara por la pareja.

Sin embargo, lo que más han destacado es el vestuario con que Laura Bozzo salió a bailar, pues mientras unos lo han amado, otros no han dejado de hacerle memes.

Cuando Laura Bozzo se enteró de que Calos Bonavides no podría acompañarla en la pista de baile, no se intimidó y de inmediato se mostró dispuesta a bailar sola.

“A nosotros no nos van a eliminar. Si yo tengo que bailar sola, yo bailo sola, no me importa... Lo voy a hacer por los dos, nosotros seguimos juntos bailando”

Laura Bozzo