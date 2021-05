VIDEO: Laura Bozzo y Lolita Cortés hacen las paces tras encontronazos en ‘Hoy’

Laura Bozzo y Lolita Cortés han protagonizado tremendos encontronazos durante ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, pero eso podría haber llegado a su fin.

El profesionalismo mostrado por Laura Bozzo al bailar sin su pareja, Carlos Bonavides, para evitar ser descalificada, parece haberle ganado el respeto de Lolita Cortés.

Tal es así que el viernes pasado, Laura Bozzo y Lolita Cortés se habrían expresado su reconocimiento mutuo y terminaron haciendo las paces.

El programa ‘Hoy’ presentó un video detrás de cámaras del pasado 14 de mayo, cuando Laura Bozzo bailó música disco usando un atuendo que hizo explotar las redes.

Al término de la sección, la también abogada se acercó al panel de los jueces para agradecer a Lolita Cortés por la calificación aprobatoria que le dio.

Más tarde y detrás de cámaras, Lolita Cortés respondió al gesto de Laura, dándole algunos consejos por su falta de habilidades dancísticas.

Ante ello, Laura Bozzo aprovechó para suplicarle a la estrella del teatro musical que le ayude a mejorar sus interpretaciones en la pista de baile.

Lolita Cortés le respondió que el día que la ‘Señorita Laura’ eligiera, ella se convertiría en su maestra. También, la actriz le hizo una confesión a Bozzo:

“Le tenía yo mucho miedo, le tenía yo mucho miedo, pero ya me calmé un poquito. Decía, se me va a acercar otra vez y me va a decir cosas, ¡ay, dios mío!"

Lolita Cortés