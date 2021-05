La imagen de Laura Bozzo respetando las críticas constructivas de los jueces de “Las estrellas bailan en Hoy” es cosa del pasado; retomó la polémica.

Así es, Laura Bozzo otra vez da de qué hablar y es que no le gustó la forma en que Latin Lover calificó su desempeño en el reality de baile del programa Hoy.

Resulta que este martes Laura Bozzo y Carlos Bonavides bailaron merengue y aunque se esforzaron por complacer a la audiencia y al jurado, fallaron.

Latin Lover fue el segundo en dar su impresión, crítica que alteró a la presentadora de televisión quien lo mandó a voltearse a otro lado...

“En lugar de traer tanta porra, trabajen más en la pista”, dijo Latin y acto seguido aseguró que ve a Laura “sufrir” al momento de bailar.

Palabras que de inmediato enfurecieron a Bozzo, quien aseguró seguirá bailando aunque no le paguen así como dijo a Latin como ahorrarse su “sufrimiento”.

“Sabes qué mi rey, te ahorro el sufrimiento, voltea la cara y se acabó… A mí no me pagan, yo bailo porque me da la gana. Con todo respeto, lo último que me interesa es tu opinión”

Aunque todo parecía indicar que la relación de Laura Bozzo y Lolita Cortés mejoraba, no es así; hoy tienen un nuevo roce.

Al igual que Latin Lover, Cortés lamentó que el desempeño de Laura en el baile haya bajado, por lo que la reprendió sobre todo por su actitud.

“Me parece una vergüenza, ni siquiera su baile, su actitud, su manera de comportarse, desde los ensayos pretextando, hablando acerca de su trabajo, echándole la culpa a los demás… Los zapatos no me gustan, el coreógrafo no estaba, tengo demasiado trabajo, yo no elegí el horario, señor Latin si no le gusta volteese… No entiendo porqué la actitud

Lolita Cortés