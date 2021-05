Por su gastritis, Laura Bozzo no se presentó al reality de baile del programa Hoy.

Pese a que Laura Bozzo se prometió ser la mejor del reality "Las estrellas bailan en Hoy", falló; no se presentó este miércoles a la competencia .

Laura no solo se retiró temprano de los ensayos sino que dejó plantado a Carlos Bonavides en la pista del reality de baile del programa Hoy.

Carlos Bonavides bailó solo porque Laura no pudo venir, pero…. nos encantó! #LasEstrellasBailanEnHoy pic.twitter.com/ny08R3Ta4j — Programa Hoy (@programa_hoy) — Programa Hoy (@programa_hoy) May 5, 2021

Laura Bozzo explicó que hace unos días le volvió a dar molestias su gastritis, por lo que no pudo bailar ya que el médico le mandó reposo.

Informando que sufrió una crisis por su gastritis al punto que paró en el hospital, suplicó no ser descalificada del reality de baile.

“Quería rogarles, yo quiero seguir bailando, yo me sentenció… Quiero demostrar que soy la mejor y voy bailar con mi Güicho adorado. Lo siento muchísimo para mi es mi meta más grande el poder estar bailando, es un sueño cumplido" Laura Bozzo

Carlos Bonavides hace llorar a Andrea Legarreta

Tras el plantón de Laura Bozzo, Carlos Bonavides presentó solo su baile al ritmo de Quimbara de Celia Cruz.

El carisma y energía de Carlos de 80 años de edad, conmovieron a Andrea Legarreta quien le aseguró es un ejemplo a seguir desde el inicio de la competencia .

“Eres un hombre que ha demostrado que nada en la vida te tumba y para mí verte con esta energía, con esta alegría desde el día uno, esta entrega, eres un ejemplo para todos los que te estamos viendo. A veces nos quejamos de muchas cosas que pueden ser estupideces, a veces la hacemos tanto de tos y a él no lo detiene nada" Andrea Legarreta

Andrea Legarreta rompe en llanto al ver a Carlos Bonavides bailar Captura de pantallas / YouTube / Las Estrellas

Lolita Cortés quiera a Laura Fozzo fuera de Hoy

Por su parte, Lolita Cortés le pidió a Laura Bozzo no regresar al concurso de baile debido a que no es necesaria.