Sin piedad, Lolita Cortés destroza baile de Laura Bozzo en Hoy

Lolita Cortés encara a Laura Bozzo: "Señora, usted no baila", le dice.

Todos están hablando de "Las estrellas bailan en Hoy" sobre todo ahora que ingresó Laura Bozzo; sí, la polémica llegó al matutino de Televisa.

Este miércoles Laura bailó por primera vez 'La chica Ye Ye' junto a Carlos Bonavides, actuación que el jurado aplaudió excepto Lolita Cortés.

'La jueza de hierro' comenzó pidiendo a Laura tomarse en serio el reality de baile ya que no se trata de divertirse sino entregarse al público.

"Señora, aquí no se viene uno nada más a divertir. Aquí hay una responsabilidad de por medio porque se está buscando ser el mejor. Usted no sumó, restó" Lolita Cortés

Petición que hizo sacar chispas a 'La señorita Laura' quien le aseguró a Cortés no tiene idea del esfuerzo que hace para presentarse a ensayar:

"Lo hiciera bien o mal ibas a decir lo mismo... Con todo respeto, tú no tienes idea de la responsabilidad que yo tengo de grabar tres programas diarios y estar acá, ensayando... Lo que usted diga a mi no me interesa" Laura Bozzo

A lo que la actriz de teatro musical respondió: " entonces no venga " así como le pidió guardar silencio ya que se le contrató para dar su crítica.

Tras disculparse con Andrea Legarreta, Carmen Salinas y Latin Lover, quienes aplaudieron el baile de Bozzo, Lolita desacreditó sus calificaciones.

" Señora usted no baila, aquí simplemente hubo piedad ", remató Lolita Cortés y calificó con 5 la actuación de Laura Bozzo con Carlos Bonavides.

Así se confrontaron Lolita Cortés y Laura Bozzo tras su primer baile... ¡ZAS! 😟😬🔥 #MiParejaDeHoyEs pic.twitter.com/4DfWEHtQCE — Programa Hoy (@programa_hoy) — Programa Hoy (@programa_hoy) April 28, 2021

Lolita Cortés llora en Hoy

Por otra parte, el estrés quebró a Lolita Cortés, quien rompió en llanto en el foro del programa Hoy tras duro enfrentamiento con Laura Bozzo.

Lolita se sintió tan mal porque llegó tarde al matutino de Televisa, donde funge como jueza del reality de baile "Las estrellas bailan Hoy".

Resulta que la noche anterior, Cortés tuvo una presentación en Guadalajara, por lo que no llegó a tiempo a su compromiso en Hoy.