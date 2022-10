Una vez más , la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix ha roto nuevos récords, pues ahora se reporta como la segunda serie más exitosa en inglés de todos los tiempos.

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer protagonizada por Evan Peters se ha convertido en la segunda serie más exitosa en inglés al juntar en su tercera semana 205 millones 330 mil horas vistas del 3 al 9 de octubre.

Una cifra que series como Stranger Things, The Bridgerton o The Witcher no consiguieron en el mismo periodo que la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix que ofrece varios datos reales del asesino serial.

Esto hace que la cifra en total para la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix junte un total de 701 millones 370 mil horas reproducidas en los 19 días de su estreno.

En ese sentido, la nueva serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer, queda por detrás de Stranger Things 4 en la plataforma de streaming.

Pero cabe aclarar que esta serie se estrenó en dos periodos distintos y hasta ahora, Netflix solo está contemplando los primeros 28 días de la serie sobre Jeffrey Dahmer.

El Juego del Calamar sigue siendo la serie más vista en Netflix

Esto desde el estreno de la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix el pasado 21 de septiembre , es decir que va por su tercera semana consecutiva liderando las listas.

No obstante y hasta el momento, la serie de El Juego del Calamar sigue siendo la serie más vista y el mejor estreno de Netflix en sus primeras cuatro semanas.

Pues esta serie coreana registró 1650 millones de horas vistas en sus primeros 28 días en Netflix.

Pero todo indica que la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix con Evan Peters busca pisarle los talones a las grandes series como Stranger Things o El Juego del Calamar.

De hecho, el documental ‘Las cintas de Jeffrey Dahmer’, en donde el verdadero asesino en serie relata sus crímenes cometidos entre 1978 y 1991, se ha colocado en lo más visto Netflix del 3 al 9 de octubre en su primera semana de estreno.

Juntando este documental de Jeffrey Dahmer, ‘Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes: Limited Series’ 31 millones 400 mil horas reproducidas, siguiendo de cerca a Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer con Evan Peters.

Monstruo: La Historia de Jeffrey Dahmer es la segunda serie más vista en Netflix (Netflix)

La serie de Jeffrey Dahmer en Netflix desata polémica en las familias de las víctimas y redes sociales

Pese a que la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix se ha convertido en un éxito más de la plataforma, convirtiéndose en el segundo contenido más visto en su historia, eso no la ha salvado de la polémica.

Comenzando con la crítica pues actualmente, en Rotten Tomatoes tiene un 52% de aprobación mientras que el público la ha alabado, en especial la actuación de Evan Peters como Jeffrey Dahmer.

Además, muchos de los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer aseguran que Netflix jamás los contactó e incluso muchos aseguraron que es revivir nuevamente sus traumas.

Además, ante la viralización del caso de Jeffrey Dahmer, también llamado el Carnicero de Milwaukee, los detalles más escabrosos de su caso han salido a la luz.

Incluso en redes sociales como TikTok o Twitter se han filtrado las verdaderas fotografías polaroids de los crímenes de Jeffrey Dahmer, quien fotografiaba a sus víctimas mientras los desmembraba, comía o tenía sexo con los cadáveres.

Habrá que esperar para ver si la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix, la cual retrata su vida y los crímenes hacia sus víctimas, logra superar a las series más vistas de la plataforma.