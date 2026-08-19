Verónica Fonseca, esposa de Memo Schutz, está encantada con la participación del conductor en La Casa de los Famosos México 2026.

En entrevista con De Primera Mano, Verónica Fonseca expresó que está orgullosa de Memo Schutz, pues ha sido congruente con sus ideales dentro del reality.

Esposa de Memo Schutz reacciona a su participación en La Casa de los Famosos México 2026

A pesar de haber sido nominado tres veces, Memo Schutz se ha ganado el cariño de sus compañeros y el público.

Verónica Fonseca expresó que estaba orgullosa del conductor, pues ha tenido apoyo de sus compañeros y deportistas que confían en que puede llegar a la final.

“Está siendo él, es su esencia, tal cual lo están viendo, así es en la casa. Me encanta porque no está pediendo a pesar de críticas, su esencia” Verónica Fonseca

Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026 (Michelle Rojas)

La esposa de Memo Schutz mencionó que el conductor deportivo era el que tenía menos seguidores en redes sociales, de todos sus compañeros en La Casa de los Famosos México 2026.

Pero, esto cambió con el paso de las semanas, pues el público se ha dado cuenta de la energía de Memo Schutz: “Él realmente es una persona muy sencilla”.

Verónica Fonseca cree que su esposo se sorprenderá del fandom que lo sigue e incluso ya lo estaría sospechando, ya que a pesar de ser nominado regresa a La Casa de los Famosos México 2026.

Esposa de Memo Schutz quedó encantada con su romántico gesto

Memo Schutz subió a la suite con Brianda Deyanara por decisión del público, pero él no quiso dormir con la influencer y se acostó en el piso.

Verónica Fonseca expresó que este gesto le dio ternura: “Me dio mucha ternura, la verdad que siempre es un hombre cuidadoso de su familia”.

Además, Veronica Fonseca estaba segura de los valores de su esposo y de Brianda Deyanara, quien mostró sus preocupación por el conductor tras dormir en el suelo.

La esposa de Memo Shutz confía en que seguirá mostrando su esencia en La Casa de los Famosos México 2026 y que el público lo volverá a salvar si lo nominan.