¿No sabes quién fue Ed Gein? El asesino serial de Estados Unidos protagoniza “Monstruo” temporada 3 en Netflix.

La vida de Ed Gein será explorada por Netflix en la nueva entrega de la serie antológica “Monstruo”.

¿Quién fue Ed Gein?

Edward Theodore Gein, mejor conocido como Ed Gein, fue un asesino serial y profanador de tumbas de Estados Unidos.

Los crímenes del también llamado “Carnicero de Plainfield” cobraron notoriedad en los años 50.

En ese década, se descubrió que robaba partes de cuerpos de las tumbas con la intención de fabricar artículos y objetos.

Cabe señalar que Ed Gein vivió una infancia complicada con un padre alcohólico y una madre demasiado estricta.

El papá de Ed Gein murió en 1940, mientras que su madre lo haría en 1945 debido a un paro cardiaco.

Henry Gein, hermano de Ed, murió en un incendio em 1944. Algunos investigadores especulan que el Carnicero de Plainfield lo asesinó.

Ed Gein, asesino serial de Estados Unidos (Especial)

¿Qué edad tenía Ed Gein?

Al momento de su muerte, Ed Gein tenía 77 años de edad. Nació el 27 de agosto de 1906, en La Crosse, Wisconsin.

¿Quién fue la esposa de Ed Gein?

Ed Gein no se casó. La estricta educación religiosa que le dio su madre convenció al Carnicero de Plainfield de que el sexo y las mujeres eran un mal.

¿Qué signo zodiacal era Ed Gein?

Por su fecha de nacimiento, Ed Gein era del signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tuvo Ed Gein?

Ed Gein no tuvo hijos.

¿Qué estudió Ed Gein?

No se tiene información sobre el nivel de estudios de Ed Gein.

¿En qué trabajó Ed Gein?

Cabe señalar que Ed Gein desempeñó diversos trabajos ocasionales como granjero y también cuidando niños de forma esporádica.

Tras la muerte de su madre, Ed Gein se convirtió en una ermitaño.

¿Cuáles fueron crímenes de Ed Gein?

La carrera criminal de Ed Gein comenzó con quien se cree fue su primea víctima, Mary Hogan, que fue encontrada muerta el 8 de diciembre de 1954.

Para 1957, Ed Gein llamaría la atención de la policía luego de la desaparición de Bernice Worden, dueña de una ferretería.

De acuerdo con los testimonios, el Carnicero de Plainfield fue visto con Worden antes de su desaparición.

Cuando la policía visitó la granja de Ed Gein descubrieron a la mujer muerta en un cobertizo con claros signos de violencia.

En su indagación, las autoridades hallaron parte del cuerpo de Mary Hogan, junto con otros objetos y restos preservados de otras mujeres.

El propio Ed Gein confesó haber asesinado a las dos mujeres, aunque se declaró inocente por demencia.

Igualmente, confesó haber robado más de cuarenta tumbas desde 1947.

Durante su juicio, Ed Gein fue declarada no apto para el juicio y se le internó en el Hospital Estatal Central para Criminales Dementes de Waupun, Wisconsin, el 6 de enero de 1958.

Una década después, el Carnicero de Plainfield sería considerado culpable del asesinado de Bernice Worden.

No obstante, se le señaló como demente durante el crimen, por lo que regresó al Hospital Estatal Central.

Posteriormente, sería llevado al Instituto de Salud Mental en Madison, donde murió el 26 de julio de 1984 por insuficiencia respiratoria.

Los crímenes de Ed Gein quedaron grabados en la memoria colectiva e influenciaron varias películas y libros como:

El personaje de Norman Bates en la novela Picosis y la película homónima de Alfred Hitchock de 1960.

El personaje de Leatherface de The Texas Chain Saw Massacre

El personaje de Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes

Ed Gein, el asesino serial de Estados Unidos, protagoniza “Monstruo” temporada 3 en Netflix

A través de redes sociales, Netflix anunció la tercera temporada de su serie antológica “Monstruo” de Ryan Murphy retratará la historia de Ed Gein.

La publicación se difundió el día de la fecha de nacimiento del Carnicero de Plainfield.

Se sabe que Monstruo temporada 3 estará disponible en Netflix a partir del 3 de octubre.

Al igual que la antologías de las temporadas pasadas se hará una revisión del criminal, Charlie Hunnam, de 45 años de edad dará vida a Ed Gein.