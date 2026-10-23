Prime Video confirmó la segunda temporada de Carrie, la serie basada en el libro de Stephen King y que tuvo un final distinto a las anteriores adaptaciones.

Mike Flanagan planteó la posibilidad de que Carrie tuviera al menos 3 temporadas, por lo que dejó un final abierto en la primera emisión de la serie.

Stephen King aprobó que la historia de Carrie se extendiera y Mike Flanagan busca explorar la vida de la protagonista, así como sus poderes.

Carrie tendrá una segunda temporada en Prime Video

La primera temporada de Carrie se basó en la novela de Stephen King, pero cambió el final para abrir la posibilidad de explorar la historia de Carrie White.

Carrie tendrá una segunda temporada, luego de que Amazon Prime renovara la historia adaptada por Mike Flanagan.

Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de estreno y el siguiente elenco.

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

Se espera que la segunda temporada de Carrie sea una historia diferente a lo expuesto por el libro de Stephen King, por lo que la siguiente trama será una idea original.

Mike Flanagan dio señales de querer extender la historia de Carrie luego de que la protagonista no muriera como en la historia original.

En su lugar, Carrie White huye de su ciudad natal a un lugar desconocido y acompañada de personas que comparten sus mismos poderes telepáticos.

¿De qué trataría la segunda temporada de Carrie? Esto dijo Mike Flanagan

La serie de Carrie fue adaptada de la historia original de Stephen King a un contexto actual, donde la era digital forma parte del problema de acoso escolar que enfrentaba la protagonista.

Mike Flanagan buscaría profundizar en las consecuencias que enfrenta Carrie tras el incendio del baile, además de que exploraría el origen de sus poderes telepáticos.

El director forma parte de la construcción de la historia y guion de Carrie, por lo que mencionó que Stephen King aprobó que se explorara el universo de la protagonista .

La primera temporada de Carrie tuvo 8 capítulos y se encuentra en el ranking global de Prime Video.