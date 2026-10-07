Mike Flanagan llega a Amazon Prime Video con su versión en formato serie de ocho episodios de la emblemática novela de Stephen King, Carrie, siendo más una actualización que una adaptación puntual.

De los 8 capítulos de Carrie de Amazon Prime Video, nosotros pudimos ver los dos primeros, donde se nota que Mike Flanagan supo trasladar muy bien el problema central del libro, aunque perdiendo casi todo el terror en el proceso.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Carrie es una gran modernización del clásico La Carrie Amazon Prime Video es diferente a las anteriores Las actuaciones de Carrie están a la altura Esta versión de Carrie es la más alejada del terror La falta de fidelidad de Carrie podría molestar a los puristas

Carrie es una gran modernización del clásico

Aunque solo pudimos ver dos episodios, les podemos decir que Carrie es una gran modernización del clásico de Stephen King, que toma lo esencial del libro para trasladarlo al mundo actual.

Carrie White, una joven criada en el aislamiento por su difunto padre conspiracionista y su estricta madre religiosa Margaret, se ve obligada a ingresar por primera vez a la escuela secundaria pública Ewen P.H.S.

Allí se enfrenta a una modernidad desconocida donde cosas como detectores de metales, simulacros y celulares le parecen algo que no encaja del todo en su marco referencial.

Esta “rareza” la va a hacer profundamente susceptible de las burlas y acoso de compañeros y compañeras de la escuela, lo cual la irá quebrando poco a poco.

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

Como puedes ver, la premisa es la misma que el libro; sin embargo, se hacen ciertos ajustes tocando temas de actualidad, que entran muy bien dentro del universo de la novela.

La Carrie Amazon Prime Video es diferente a las anteriores

Algo que se debe de dejar en claro, es que Carrie de Amazon Prime Video es diferente a las anteriores; en lugar de la chica retraída y visceral, tenemos a la representación de la inocencia y pureza absoluta.

El personaje es interpretado de manera magistral por Summer H. Howell, quien logra darle ese toque de torpeza a alguien que ve el mundo por primera vez y trata de encajar lo mejor posible.

Estamos hablando de una joven extremadamente dulce e idealista, que está emocionada por conocer todo lo que hay a su alrededor; esto la hace chocar de frente contra la inherente maldad humana.

Además que de nueva cuenta se eliminan todos los rasgos físicos que son descritos en el libro, lo que resulta en una joven técnicamente promedio, muy parecida al resto de sus compañeras.

Lo que nos da un personaje con matices en estos primeros dos episodios, pero le resta agencia trágica y debilita la contundencia de la Carrie original, que es más agresiva y proactiva.

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

Las actuaciones de Carrie están a la altura

Podemos decir que las actuaciones de Carrie están a la altura; no solo la de la protagonista, también la del resto del elenco.

Samantha Sloyan destaca encarnando a una Margaret White espeluznante pero humanizada, cuyo fanatismo proviene de un amor distorsionado y conspiranoico.

Siena Agudong aporta calidez como Sue Snell, alguien que trata de redimirse y hacer las cosas bien, a pesar de que su entorno parece no permitírselo.

Mientras que Alison Thornton otorga complejidad a Chris Hargensen, al reflejar sus inseguridades frente a una familia y estilo de vida que se desmorona por la quiebra e irresponsabilidad de su padre.

Asimismo, Matthew Lillard en el rol del director Grayle y Amber Midthunder como la profesora Rita, retratan con acierto la impotencia de los adultos ante el acoso escolar.

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

Esta versión de Carrie es la más alejada del terror

Como ya has visto, esta versión de Carrie es la más alejada del terror, siendo más un drama adolescente con comentario acerca del acoso escolar, la conspiración y la injerencia del entorno digital en la vida real.

La profunda empatía de Flanagan construye momentos emotivos sobre el aislamiento y el dolor juvenil, lo que te hace empatizar con Carrie, e incluso entender a sus acosadoras, sin justificarlas.

Sin embargo, esta sentimentalización frena el desarrollo de la tensión horrorosa y hace que incluso la telequinesis de Carrie se manifieste de forma demasiado tímida, por lo menos en este inicio.

Más que contar una historia de terror, esta versión de Carrie busca dar un mensaje anti acoso, así como mostrar cómo los choques generacionales pueden afectar nuestra forma de ver el mundo.

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

La falta de fidelidad de Carrie podría molestar a los puristas

La falta de fidelidad de Carrie podría molestar a los puristas, pues como ya mencionamos, más que una adaptación, esta es una actualización del relato.

Por un lado, el programa logra mantener la esencia del libro actualizándola con éxito para las audiencias modernas mediante un guion ágil e impactante, tocando temas de suma relevancia.

Por el otro, la benevolencia de Flanagan hacia la protagonista termina por traicionar la tragedia sombría de King, donde Carrie es la representación de la “ira y venganza” en su estado más puro.

Al transformar una parábola brutal sobre la crueldad en un alegato empático sobre el sufrimiento juvenil, la propuesta pierde la fuerza desgarradora del clásico.

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

¿Vale la pena ver Carrie, la nueva serie de Prime Video?

En sus primeros dos capítulos, esta versión de Carrie de Amazon Prime Video, destaca por el compromiso de su reparto y su agudo retrato de las dificultades adolescentes en la era digital.

No obstante, el exceso de sentimentalismo y el estiramiento para llenar ocho capítulos de una hora, terminan por diluir el terror característico del relato original de Stephen King.

Además, hace que no dé nada de miedo en realidad, llevando más a cosas como la reflexión, empatía y enojo por la vida injusta de la protagonista, que a la sensación de opresión que causa el texto y otras versiones.

El resultado es una producción técnicamente cuidada y dramáticamente interesante, pero que se queda corta como obra de horror trágico.