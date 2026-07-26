Para muchos fans, Summer H. Howell es el rostro joven del terror actual, pues ha desarrollado su carrera principalmente en obras del mencionado género, como Carrie de Amazon Prime Video.

Además de la mencionada Carrie de Amazon Prime Video, Summer H. Howell ha estado involucrada en otras franquicias icónicas de terror, como es el caso de Chucky.

¿Quién es Summer H. Howell?

Summer H. Howell es una actriz nacida en Manitoba, Canadá. Proviene de una familia vinculada al medio artístico desde hace años, ya que su hermano mayor, Chase Howell, también es actor.

Comenzó su carrera profesional a una edad muy temprana, siendo descubierta por un director de casting mientras acompañaba a su hermano a una audición.

Summer H. Howell (@summerhhowell)

¿Qué edad tiene Summer H. Howell?

Summer H. Howell tiene 22 años; nació el 22 de mayo de 2004.

¿Quién es el novio de Summer H. Howell?

No hay información pública sobre alguna pareja o novio vinculado a Summer H. Howell en este momento.

¿Qué signo zodiacal es Summer H. Howell?

Dado que nació el 22 de mayo, el signo zodiacal de Summer H. Howell es Géminis.

Summer H. Howell (@summerhhowell)

¿Cuántos hijos tiene Summer H. Howell?

No hay detalles de posibles hijos o hijas vinculadas a Summer H. Howell.

¿Qué estudió Summer H. Howell?

Se sabe que Summer H. Howell completó sus estudios en educación básica; sin embargo se desconoce si tiene una formación académica posterior a esto.

Debido a que inició su carrera a muy temprana edad, lo cual limita que haya tenido un desarrollo tradicional en lo que se refiere a sus estudios.

Summer H. Howell (@summerhhowell)

¿En qué ha trabajado Summer H. Howell?

Summer H. Howell ha trabajado durante más de una década en la industria del entretenimiento, empezando desde los 8 años haciendo diversos comerciales para televisión.

Estos son los proyectos en los que ha participado:

Cine:

La maldición de Chucky (Curse of Chucky)

Garm Wars: The Last Druid

Heart Wired

Advanced Wizards & Warriors

El demonio de medianoche (The Midnight Man)

El culto de Chucky (Cult of Chucky)

Clouds

Hunter Hunter (Cacería)

Harland Manor

Juega o muere (All Fun and Games)

Sangre poseída (Spirit in the Blood)

Corte en el tiempo (Time Cut)

Normal

Night of the Reaper

Televisión:

Sunnyside

Channel Zero

Crashing Through the Snow

The Spencer Sisters

Abducted by My Teacher: The Elizabeth Thomas Story

Carrie

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

Summer H. Howell será Carrie en la adaptación de Prime Video

Durante la San Diego Comic-Con 2026, se presentó el tráiler de la nueva serie de Carrie de Prime Video, la cual será protagonizada por Summer H. Howell.

Para muchos especialistas, el papel de Carrie en la serie de Amazon Prime Video será el más importante de Summer H. Howell en su carrera hasta el momento.

Pues tendrá el peso de cargar no solo con el protagónico de un proyecto de primer nivel, también con una nueva versión de uno de los personajes clásicos del cine de terror.

La serie de Carrie de Amazon Prime Video se estrenará el 7 de octubre de 2026.