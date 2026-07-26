Uno de los anuncios más interesantes de la San Diego Comic-Con 2026 fue el de la serie de Carrie de Amazon Prime Video, la cual se estrenará en este mismo año y cuenta con un buen reparto.

A continuación, te diremos quienes serán las y los protagonistas de Carrie de Amazon Prime Video, pues la serie combina talentos consagrados en el género, así como nuevos rostros en el medio del terror.

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

Reparto de Carrie de Amazon Prime Video

Este es el reparto principal de Carrie de Amazon Prime Video, con los personajes que interpretarán en la serie:

Summer H. Howell, de 22 años, como Carrie White

Samantha Sloyan, de 47 años, como Margaret White

Siena Agudong, de 21 años, como Sue Snell

Alison Thornton, de 26 años, como Chris Hargensen

Joel Oulette, de 24 años, como Tommy Ross

Josie Totah, de 23 años, como Tina Blake

Arthur Conti, de 21 años, como Billy Nolan

Thalia Dudek como Emaline

Amber Midthunder, de 29 años, como Rita Desjardin

Matthew Lillard, de 56 años, como Henry Grayle

Carrie, nueva serie de Prime Video (Prime Video México)

¿Cuándo se estrena Carrie de Amazon Prime Video?

De acuerdo con lo anunciado en la San Diego Comic-Con 2026, la serie de Carrie de Amazon Prime Video se estrenará el próximo 7 de octubre, aprovechando la temporada de Halloween.

Asimismo, se confirmó que en esa fecha se podrán ver los 8 episodios de la primera temporada de la serie de Carrie de Amazon Prime Video; es decir, los fans no tendrán que esperar para ver la historia completa.

Al momento, no se sabe si la serie contará con varias temporadas, pues en el tráiler se ven varios de los momentos icónicos tanto del libro como de la película de los 70’s, incluyendo el final de la historia.

Además, recordemos que aunque la novela deja un final semi abierto, Stephen King nunca escribió más historias que involucrarán a Carrie, o la historia alrededor de la joven. Todo dependerá del recibimiento que tenga esta primera temporada.