Pese a que la producción de La Casa de los Famosos México se empeña en mostrar la mejor cara de Paul Stanley, la audiencia se ha dado cuenta que el conductor es grosero, manipulador y traicionero por lo que piden su salida.

Sobre todo ahora que Paul Stanley, de 37 años de edad, explotó contra Wendy Guevara y es que no le gusta que algunos habitantes no se desvivan haciendo limpieza como el team Infierno.

Paul Stanley se enoja con Wendy Guevara por no ayudar en las labores del hogar (YouTube | Toma de video)

Paul Stanley explota contra Wendy Guevara y los fans ya lo quieren sacar

Mientras que los hombres de La Casa de los Famosos México se ejercitaban, Wendy Guevara, de 29 años de edad, descansaba argumentando que el doctor le recetó pensar en cosas bonitas, en unicornios y arcoíris.

Esto no le gustó a Paul Stanley, quien la acusó de no hacer nada desde hace mucho tiempo, lo que La Perdida le debatió ya que sí hace limpieza en su cuarto y a veces se pone a limpiar la cocina y la sala con Nicola Porcella, de 35 años.

Pero a Paul Stanley le dio lo mismo y enseguida la atacó de la forma más grosera. “¿Qué limpias? Ni el culo te has de limpiar”, dijo, por lo que Wendy Guevara le puso un alto: “No tengo la culpa que no haya venido ya Joely y estás atacando, no tengo la culpa ¿Yo qué?”

A fin de destensar el momento, La Perdida explicó que estaba un poco deprimida por el encierro, pero que sí hacía limpieza.

Acusan a La Casa de los Famosos México de querer limpiarle la imagen a Paul Stanley

Mientras que Galilea Montijo de 50 años, Cecilia Galliano de 41 años, y Odalys Ramírez de 38 años se empeñan en defender asegurar que Paul Stanley es un “niño bien” y el “nene de la casa”, la audiencia no empatiza con él.

Al conductor lo tachan de vulgar, grosero e incluso dicen es un mueble más de La Casa de los Famosos México por lo que ahora que se descubrió su alianza con el team Infierno corre el riesgo de ser el próximo eliminado.

Esto no le gustaría a la producción por lo que casualmente fue el segundo en exponer parte de su vida, lo que no gustó pues acusan a La Casa de los Famosos México de querer limpiarle la imagen ‘al nene’.

“¿Y si hacemos el masivo ‘Fuera Paul’?”, “Si producción de LCDLF, ya entendimos que con esos comentarios, la invitación de la mamá de Paul y ese video melancólico de él quieren despertarnos empatía, pero no”,

“Ya conocemos al Paul que le da poca comida a Nicola y hace comentarios transfóbicos a Wendy y discrimina a Bárbara por su aspecto”, “Televisa, no queremos a Paul ni aunque lo pongan 24/7″, se lee entre comentarios.

Poncho de Nigris se derrumba en La Casa de los Famosos México

Por otro lado, Poncho de Nigris, de 47 años de edad, se puso a llorar dentro del confesionario de La Casa de los Famosos México, y es que extraña a sus hijos y a su esposa.

“¿No sé cómo le voy hacer para aguantar tanto tiempo sin verlos? Esa es mi debilidad. Extraño mucho a Ponchito, a Isabela, a Toñito, mi familia, mi casa. No encuentro motivación”, dijo Pocho de Nigris antes de que Jorge Losa, de 33 años de edad, lo llevara a la suite sin saber que lo motivaría.

Apio Quijano se divide entre el cielo y el infierno en La Casa de los Famosos México

Apio Quijano, de 46 años de edad, creía que Jorge Losa priorizaría su amistad en La Casa de los Famosos México, pero no fue así. El integrante de Kabah se llevó una gran decepción cuando vio a su ‘crush’ preferir el juego.

Por lo que una vez que el team Infierno le abrió los ojos, decidió amarrarse el corazón y dejar de cuidar a Jorge Losa; sin embargo, Emilio Osorio, de 20 años de edad, no está muy seguro, desconfía del cantante de Kabah.

Sobre todo porque Apio Quijano le aseguró al ‘albacete’ que su amor por él es sólido, pero defenderá a su equipo ya que les debe lealtad.