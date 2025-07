¿Nieto de Adalberto Martínez “Resortes” quiere seguir el legado familiar? Se vuelve viral por vender café en la calle.

A 22 años de la muerte de Adalberto Martínez “Resortes” su legado en la industria del espectáculo sigue más vivo que nunca y así lo demostró su nieto.

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver al nieto de Adalberto Martínez “Resortes” honrando el legado familiar.

Pero lejos de lo que pudiera imaginarse, el nieto de Adalberto Martínez “Resortes” no tiene intenciones de desarrollarse en la industria del espectáculo.

Sino que el nieto de Adalberto Martínez “Resortes” ha decidido seguir su propio camino vendiendo café en la calle.

Nieto de Cantinflas llama “mentiroso” a Carlos Name; lo invita a visitar casa de Mario Moreno a ver si es verdad que tenía sirenas como dice

Durante su conversación, el nieto de Adalberto Martínez “Resortes” deja en claro que no desea usar la fama que consiguió su abuelo para sobrevivir.

Y es que él prefiere hacer su propia carrera y seguir su vida, sin valerse de la popularidad de Adalberto Martínez “Resortes”.

“Mi abuelito fue ‘Resortes’, pero a mí me gusta ganarme el sustento diario. No me cuelgo de su fama. Yo soy yo y hago lo mío”

Nieto de Adalberto Martínez “Resortes”