Ferka se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México y en una plática que tuvo con Adela Micha confesó que las circunstancias del reality show no la definen.

Si algo quiso dejar claro Ferka -de 36 años de edad- en el enlace que tuvo con Adela Micha, es que el reality show la orilló a reaccionar, en algunas ocasiones, de cierta forma.

Asimismo, se rompió al decir que no es su culpa “los títeres” que se hacen fuera del 24/7 de La Casa de los Famosos México, con clips o cortos en redes sociales.

“Mucha gente sabe que era una oportunidad de que me conocieran cómo soy, pero no controlo los títeres, o los clips o los tiktoks, porque eso favorece a otros, a mí me perjudicaron”. Ferka, conductora.

Ferka confronta preguntas de Adela Micha sobre La Casa de los Famosos México. (YouTube/ La Saga / Tomada de video)

Adela Micha le hace durísima pregunta a Ferka tras ser expulsada de La Casa de los Famosos México

A poco más de 24 horas de que Ferka se convirtiera en la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México, Adela Micha -de 60 años de edad-, la buscó para aclarar qué fue lo que pasó en el reality show.

Recordemos que la exintegrante de La Casa de los Famosos México, forma parte de La Saga, el medio creado por Adela Micha, siendo conductora de ‘Se Te Estuvo Di y Di’.

Ante ello, la periodista le dejó claro a Ferka que luego de cómo se mostró en La Casa de los Famosos México, mucha de la audiencia ya no la quería en el programa inclusivo de espectáculos.

Sin embargo, esto llevó a que Ferka se quebrara por la forma en que estaba siendo juzgada por cómo se mostró en La Casa de los Famosos México.

Y es que Adela Micha hizo ver a Ferka, que dentro de La Casa de los Famosos México, se mostró muy diferente a la que ellos conocen en ‘Se Te Estuvo Di y Di’.

“Pareciera que vimos a dos Ferkas distintas, la de La Casa de los Famosos México y la de La Saga ¿cuál es la Ferka real?”. Adela Micha, periodista.

Además, le hizo ver que ella pudo haber sido eliminada de La Casa de los Famosos México, como una consecuencia de sus “propias actitudes”.

Esto respondió Ferka al ser cuestionada por Adela Micha tras su expulsión de La Casa de los Famosos México

Ferka fue cuestionada sobre la forma en que se mostró en La Casa de los Famosos México y es que hubo un momento donde se quebró y asume que la están juzgando de más.

La mexicana explicó qué fue presa de las circunstancias que rodean un reality show como La Casa de los Famosos México y dejó claro que la forma en cómo actuó y la hicieron ver “no me define”.

“Son circunstancias distintas, mi entorno se modificó, yo soy la misma pero afrontando cosas y contextos totalmente distintos (...) no tengo el control de cómo estos realitys te manejan”. Ferka, conductora.

Ferka confronta preguntas de Adela Micha sobre La Casa de los Famosos México. (YouTube/ La Saga / Tomada de video)

Asimismo, explicó que le gustaría que vieran el 24/7 de La Casa de los Famosos México, para que pudieran entenderla, pues señaló que la forma en que la muestran en los clips de TikTok, no es lo que realmente pasa.

“Mucha gente sabe que era una oportunidad de que me conocieran cómo soy, pero no controlo los títeres, o los clips o los tiktoks, porque eso favorece a otros, a mí me perjudicaron”. Ferka, conductora.

Ferka cree que mientras ella dio la oportunidad de conocer a personas en La Casa de los Famosos México, se mostraron muy diferentes hacia su persona.

“Me han juzgado por tres semanas de show, ese show no me define, desde el minuto uno me estuvieron atacando y tenía que defenderme, si en su momento la cagué, eso no me define”. Ferka, conductora.

Finalmente, Ferka asumió que la pusieron como “la villana” dentro de La Casa de los Famosos México, pero subrayó “sin mí muchos no existirían, porque para ser villana se necesita un antagonista”.