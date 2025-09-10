La Casa de los Famosos México 2025 vivió su primer ‘Congelados’ de la temporada, para dar una emotiva sorpresa a Aarón Mercury, de 24 años.

La dinámica había sido anunciada previamente, revelando que entraría la mamá de Aarón Mercury, por lo que los fans de La Casa de los Famosos México 2025 esperaban con ansias el momento.

¿Qué pasó con la entrada de Nancy González Rivas, de 45 años, a La casa de los Famosos México 2025? Te lo contamos a continuación.

La mamá de Aarón Mercury entra a La Casa de los Famosos México 2025 (Especial)

La Casa de los Famosos México 2025: La noche de películas preparó el terreno para la dinámica de Congelados, con Aarón Mercury como protagonista

Antes del ingreso de doña Nancy González Rivas, La Casa de los Famosos México 2025 preparó el encuentro con una emotiva película de Aarón Mercury, titulada Una Caricia al Corazón.

El video recopiló algunos de los momentos en los que Aarón Mercury ha abierto su corazón, expresando el gran amor y orgullo que siente por su mamá.

En uno de esos fragmentos se escucha a Aarón Mercury comentar que doña Nancy González Rivas lo crió a él y su hermano como madre soltera, situación que le impuso muchos retos.

Lejos de rendirse, Aarón Mercury cuenta que su mamá tomó su situación como un motor que la impulsó a dar lo mejor de sí y sacar adelante a su familia.

“Desde hace 24 años te amo mucho”: Así fue el ingreso de la mamá de Aarón Mercury en el primer ‘Congelados’ de La Casa de los Famosos México 2025

Tras la proyección de la película se dio por terminada la gala del martes y enseguida sonó una alarma que dio inicio a la dinámica de congelados.

Fue en ese momento que la mamá de Aarón Mercury ingresó a La Casa de los Famosos México 2025 y se dirigió al cine, donde se reencontró con su hijo que permaneció inmóvil, como dicta la regla del juego.

Con voz temblorosa, Nancy González le dijo: “Desde hace 24 años te amo mucho, eres lo mejor que me ha pasado”.

La emoción fue evidente, sin embargo, Aarón Mercury logró contener las lágrimas mientras su madre lo alentaba a seguir dando lo mejor de sí en La Casa de los Famosos México 2025.

Nancy González se despidió de su hijo y del resto de los habitantes, diciéndoles que todos lo están haciendo bien y agradeciéndoles por lo bien que se han portado con Aarón.