Escándalo en la corona de España, pues el libro “Los novios de Felipe” revelaría supuestos romances de Felipe VI, tanto con hombres como con mujeres.

Romances de Felipe VI, que el monarca habría mantenido en secreto con empresarios, militares y hasta artistas reconocidos con varios nombres que aún causan más polémica.

Supuestos romances de Felipe VI son revelado en “Los novios de Felipe”

“Los novios de Felipe” es un libro que ha causado escándalo en España del autor Joaquín Abad, pues en este material se revela que el rey Felipe VI ha tenido una vida en secreto con una orientación bixesual.

Al destaparse varios romances del rey tanto con hombres y mujeres a lo largo de los años, mismos de los cuales su esposa, la reina Leticia estaba enterada desde antes de casarse.

Entre los nombres más sonados en el libro “Los novios de Felipe”, se dice que el rey Felipe VI mantuvo un romance con los cantantes Miguel Bosé y Alejandro Sanz.

Asimismo, entre otros nombres de famosos, también está el del empresario Álvaro Fuster, a quien conoció durante su etapa en el colegio Santa María de los Rosales, y que hasta ahora ha mantenido una relación cercana.

Entre otros otros detalles revelados en el libro “Los novios de Felipe”, al parecer los rumores de la orientación sexual del rey habrían comenzado cuando se le vio cercano a un cadete mallorquín en la Academia Militar de Zaragoza.

Hasta ahora la corona de España, ni el propio rey Felipe VI ha salido a desmentir los romances a los que se le vincula en el libro “Los novios de Felipe”.

“Los novios de Felipe”: el libro que revela supuestos romances de Felipe VI (Especial )

Felipe VI mantiene romances solo con personajes de élite: “Los novios de Felipe”

Otros de los detalles del libro “Los novios del rey Felipe VI”, escrito por Joaquín Abad son la elección de las personas con las que Felipe VI tiene cercanía.

Al afirmar que Felipe VI tiene un gusto marcado por personas de alto perfil, según el libro “Los novios del rey Felipe VI”.

Por lo que el rey Felipe VI solo mantiene romances con personas famosas o influyentes, así como adineradas, atractivas, cultas y discretas.