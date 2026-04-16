Mauricio Mancera denunció públicamente estar recibiendo amenazas de muerte, luego de compartir en redes sociales un correo electrónico en el que se le instaba a quitarse la vida.

El presentador de televisión mexicano, de 42 años, publicó el mensaje en X y etiquetó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para solicitar apoyo.

“Buenas tardes SSC CDMX, estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor” Mauricio Mancera

La amenaza llega días después de un conflicto con una seguidora del programa Sale el Sol, lo que ha generado especulaciones sobre una posible relación entre ambos hechos.

Instan a Mauricio Mancera a quitarse la vida

En el correo enviado por Jesús Díaz, a Mauricio Mancera se le invita a quitarse la vida bajo el argumento de ser un fósil y, por tanto, alguien inservible.

“Mauricio Almita Mancer: Es necesario que sepas de nuestro emporio la innecesidad de tu ciclo vital, eras ya a corta edad un fósil y debes adquirir entierro en piedra, ya suicidarte, no nos sirves. El jefe. Bang! JDT” Amenaza a Mauricio Mancera

Amenazan de muerte a Mauricio Mancera (@mau_mancera / X)

Con la finalidad de no incentivar el hate en su contra, el conductor restringió la publicación para que únicamente algunas cuentas puedan responder, por lo que se desconoce si a estas alturas la SSC ya atendió su denuncia.

Inevitablemente la poca información que Mauricio Mancera ventiló despierta varias dudas:

¿Quién lo está amenazando’

¿Por qué motivo?

¿Desde cuándo ha recibido amenazas?

¿Denunciará legalmente?

Mauricio Mancera se pelea con fan

La amenaza a Mauricio Mancera llega a poco más de una semana de que éste se peleara con una seguidora del programa Sale el Sol.

Mauricio Mancera publicó la pelea en sus redes sociales.

El conflicto se originó porque ella le mandó un largo mensaje donde le decía que no es gracioso, que cae mal y que siempre quiere ser protagonista, además de que lo acusó de tener un comportamiento despectivo con una de sus compañeras.

Al respecto, el conductor negó el señalamiento y aseguró que lo que escribió la mujer hablaba más de ella y aunque quiso verse profesional, aceptó que estuvo a nada de “mentarle la madre”.

Aunque esta pelea podría tener relación con las amenazas al famoso, la información no se ha confirmado.