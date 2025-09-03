Marie Claire Harp de 32 años de edad, la conductora digital de La Casa de los Famosos México 2025 habló sobre Mariana Botas y aseguró que “no fue la villana” en el reality show.

La salida de Mariana Botas de 35 años de edad, y el enterarse de la percepción externa de La Casa de los Famosos México 2025 la dejó “sacada de onda” dijo Marie Claire Harp defendiendo a la eliminada.

Marie Claire Harp salta por Mariana Botas tras su salida de La Casa de los Famosos México 2025 porque no fue “mala persona”

La conductora digital de La Casa de los Famosos México 2025, Marie Claire Harp tiene claro cómo es el juego en el reality show así que decidió defender a Mariana Botas en un live.

Mariana Botas, actriz. (@marianabotasoficial)

Aclarando que su papel como conductora es arropar a los integrantes que salgan eliminados de La Casa de los Famosos México 2025, explicó su postura sobre Mariana Botas.

Y es que Marie Claire Harp aseguró que para ella Mariana Botas no fue la villana que todos acusaban fuera de La Casa de los Famosos México 2025 por los teams Cuarto Día y Cuarto Noche.

“Yo siento que ella [Mariana Botas] no fue una villana de telenovela ni nada”. Marie Claire Harp, conductora.

Por otra parte, explicó que a su perspectiva y luego de entrevistar a Mariana Botas para las redes de La Casa de los Famosos México 2025, se dio cuenta que estaba “sacada de onda”, lo que le causó ternura.

“A mí me provocó darle mil abrazos a Marianita Botas porque sí la sentí sumamente sacada de onda, triste, vulnerable, muy vulnerable”. Marie Claire Harp, conductora.

Sin embargo, dejó claro que pese a cómo vea al eliminado ella preguntará todo lo que su público se cuestione sobre el participante de La Casa de los Famosos México 2025.

Ojalá esa empatía la hubieran tenido el año pasado.



Gracias a comentarios de Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Wendy, Nicola, Juanita Vega y muchas más personas que decidieron condenar, insultar, diagnosticar y juzgar a personas por UN JUEGO!!!.



Adrián, Ricardo, Agustín, Goma… pic.twitter.com/VZILr4G05J — Adriana Puente (@puenteadriana88) September 2, 2025

¿Qué pasó con la sudadera de Aldo Tamez de Nigris? Mariana Botas aclaró lo sucedido en La Casa de los Famosos México 2025

Marie Claire Harp no ve a Mariana Botas como la villana que todos perciben de La Casa de los Famosos México 2025, pero sí cree que incomodó el tema de la sudadera de Aldo Tamez de Nigris.

Si bien los fans de La Casa de los Famosos México 2025 no tenían a Mariana Botas bajo la mejor percepción por su tono de voz, el mayor hate se desató con la sudadera de Aldo Tamez de Nigris.

Aldo Tamez de Nigris, integrante de La Casa de los Famosos México 2025. (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Pero ¿qué fue lo que pasó? Marie Claire Harp no perdió la oportunidad en cuestionar a Mariana Botas quien asumió que todo el fandom de Aldo Tamez de Nigris se le fue encima por la sudadera.

Sin embargo, Mariana Botas dijo que insistía con la sudadera de Aldo Tamez de Nigris porque era borregada y en el Cuarto Día hacía mucho frío a diferencia del Cuarto Noche.

Por otra parte, señaló que si olió la sudadera del integrante de La Casa de los Famosos México 2025 fue porque él le preguntó si no olía feo cuando se la prestó.

Además argumentó que parte de todo el shippeo fue por obra de Shiky y El Abelito, debido a la narración que hacían en La Casa de los Famosos México 2025 de su supuesto romance.

La fecha para que termine La Casa de los Famosos México 2025 aún está lejos, pues apenas inició la sexta semana del reality show.