El miércoles 20 de agosto, habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 se enfrentarán a las nominaciones por cuarta ocasión.

Sin embargo, no se esperan que las reglas de la dinámica van a cambiar con la ayuda de 12 cochinitos en el confesionario de La Casa de los Famosos México 2025.

Nominación de La Casa de los Famosos México 2025 se hará con “dinámica de los cochinitos”

La producción y presentadores de La Casa de los Famosos México 2025 confirmaron un cambio en las nominaciones.

Siendo que los temidos cochinitos volvieron con consignas que saldrán completamente al azar para cada habitante.

La Casa de los Famosos México, confesionario (Especial)

Habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 deberán entrar al confesionario como cada semana.

Posteriormente, le dirán a La Jefa a quiénes de sus compañeros van a nominar con 1 y 2 puntos respectivamente.

Una vez que la nominación fue expresada en voz alta con los motivos, el habitante deberá romper uno de los cochinitos en el confesionario.

Dentro saldrá un papelito en el que se indique la forma en la que la nominación recién expresada será modificada.

Entre algunas de las posibilidades de cambio dentro de los 12 cochinitos en La Casa de los Famosos México 2025, están:

Nominación anulada

Duplicación de puntos

Nominar a dos habitantes diferentes

Nominar a dos habitantes más

Que otro habitante nomine por mí

“Dinámica de los cochinitos” ya es un clásico en La Casa de los Famosos México

Fue en la temporada 2024 de La Casa de los Famosos México donde se vio por primera vez la dinámica de los cochinitos.

En aquella ocasión, las nominaciones no fueron muy diferentes a lo que se espera en este 2025.

Pues había cochinitos de la suerte o con sorpresas, siendo estos últimos los que modificaban el juego al final de la noche.

La primera vez que se jugó con cochinitos fue en La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, con la misma premisa de cambio en las nominaciones.