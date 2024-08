A poco más de dos semanas de entrar a La Casa de los Famosos México 2024, los habitantes fueron testigos por primera vez de como se ven desde afuera.

Y es que el martes 6 de agosto se realizó la primera noche de cine en La Casa de los Famosos México 2024, donde se les presentaron algunas de sus emblemáticas escenas.

La noche de cine en La Casa de los Famosos México 2024 cambió varias cosas dentro del reality show y es que los habitantes, se pudieron dar cuenta de muchas de sus acciones.

Todas las celebridades acudieron a una sala de cine creada especialmente para ellos en La Casa de los Famosos México 2024 para ver el contenido que han generado.

El principal atractivo fue el triángulo amoroso formado por:

Gala Montes, de 23 años de edad

Araceli Ordaz ‘Gomita’, de 29 años de edad

Agustín Fernández, de 34 años de edad

Además de lo que ha pasado con:

Sian Chiong, de 30 años de edad

Ricardo Peralta, de 34 años de edad

Así fue la película del trío amoroso entre Agustín Fernández, Gomita y Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2024

La primera película que se presentó en la noche de cine de La Casa de los Famosos México 2024 fue sobre el triángulo amoroso entre Gala Montes, Gomita y Agustín Fernández.

Las escenas que pasaron en La Casa de los Famosos México 2024 incluyeron:

El enamoramiento de Gomita El beso que no le quiso dar Agustín Fernández a Gomita El beso que si le dio Agustín Fernández a Gala Montes Gala Montes se besa con Agustín Fernández para darle celos a Gomita

Tras ver las imágenes, Gomita y Gala Montes se mostraron muy incómodas con la situación, mientras que sus compañeros se burlaban de lo ocurrido.

Gomita no dudo en “¡No!” y luego se puso nerviosa al ver las escenas en la suite en las que hablaba con Ricardo Peralta sobre Agustín Fernández.

Gala Montes no creía lo que pasó al ver las escenas entre Gomita y Agustín Fernández, pero no dudo en pararse cuando pasan el momento en el que dice que besó a Agustín para que la viera su compañera.

Gomita ya no puede ver a los ojos ni a Agustín Fernández ni a Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2024

Tras ver las imágenes, Gomita se sintió apenada con Gala Montes y Agustín Fernández, incluso no quiso salir a platicar con sus compañeros.

A Gomita solo le gustó ver que se veía muy bien en las imágenes, pero destacó que le afectó ver las escenas pues ahora se sentía apenada.

“No era yo (…) No puedo ver a los ojos a Agustín, me da mucha vergüenza, ni a Gala (…) estoy muy apenada” Gomita

Gala Montes llora al saber que no le gusta a Agustín Fernández: “Se acabó”, dice en La Casa de los Famosos México 2024

Tras la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2024, Gala Montes también se sintió mal al ver cómo Agustín Fernández la había utilizado.

En una conversación con Briggitte Bozzo -de 22 años edad-, Gala Montes reconoció que le dolió la actitud de Agustín Fernández y como jugó con la situación.

“Ni lo conozco, he cruzado tres palabras con él, solamente me molesta que me utilicen. Eso es lo que me emputa” Gala Montes

Ya en el cuarto, Gala Montes se mostró vulnerable y lamentó que con esta situación la hagan ver como “una pendeja” frente al público.

Gala Montes recalcó que solo salvó a Agustín Fernández por una estrategia, pero ahora lamenta no haber salvado a Briggitte Bozzo y reconoció que se equivocó.

Entre lágrimas, Gala Montes destacó que ni siquiera era por Agustín Fernández sino porque se sentía frustrada.

“Me están haciendo quedar como pendeja. Te juro no es por el güey, sólo me frustra” Gala Montes

Incluso recordó que habló con Gomita sobre la situación y ella no le dijo que estaba pasando algo con Agustín Fernández.

“Le dije a Gomita: ‘Oye, ¿están teniendo algo? porque yo prefiero a una amiga que a un cabrón. Me dijo: ‘No, bebé, tú tranquila’” Gala Montes

Gala Montes destacó que en realidad no le gusta Agustín Fernández porque no es tipo de hombre que a ella le atraen.

“Cuando a mí me lo enseñaron, yo dije: ‘Es una niña’, a mí no me gustan los hombres así que se rasuran, me gustan los hombres masculinos y dije: bueno, hacemos un shippeo, pero lo veo y sí digo: ¡Verga, güey!... ¡No lo quiero ver ni en pintura a ese puto, güey! ¡No lo quiero ver! Estoy harta, putas decepciones amorosas” Gala Montes

Gala Montes dice que Agustín Fernández “no puede pasar de Champagne al Tonaya” en La Casa de los Famosos México 2024

Briggitte Bozzo le preguntó a Gala Montes si ya no le haría caso a Agustín, a lo que ella respondió negativamente.

“Qué bueno, te vas a dar tu valor como mujer. O sea, ya como lo ve la gente, ya no te conviene” Briggitte Bozzo

Gala Montes destacó que si Agustín Fernández no quería con ella, para que la fue a buscar al cuarto.

“Sí, no, o sea, no mames... pero entonces ¿por qué vergas me fue a besar al cuarto?” Gala Montes

Fue en ese momento que Gala Montes señaló dolida que Agustín Fernández pasará del champaña a Tonaya, si es que anda con Gomita.

“¿Están de acuerdo que está bien pendejo, ¿no? Si le gusta Gomita... O sea, no pasas de champaña a Tonaya” Gala Montes

Gala Montes puntualizó que lo que le dolió es que lo hayan pasado a nivel nacional y el juego de Agustín Fernández.

“Pero no mames, que saquen eso en cadena nacional es como que no estuvo padre. Pues yo lo salvé por estrategia, güey, pero me empezó a tirar el pedo el día de la fiesta... y a Gomita. No lo sabía en ese momento” Gala Montes

¿Karime Pindter le regresó sus malas energías a Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México 2024?

En las redes sociales se ha viralizado un video en el que Karime Pindter -de 31 años de edad- le pregunta a Briggitte Bozzo sobre las personas que le habrían ido a mostrar su apoyo.

En ese momento Ricardo Peralta se empieza a burlar de la situación, como si demeritará que le fueran a gritar a Briggitte Bozzo.

Sin embargo, lo que ha resaltado es la actitud de Karime Pindter pues creen que le regresó las malas energías a Ricardo Peralta.

De acuerdo con las redes sociales, Karime Pindter le hace el arco de artemisa, una técnica que se utiliza para devolver las malas energías y generar una protección.

Y es que se señaló que Karime Pindter mira directamente a Ricardo Peralta y parece que realiza un mantra y al final mueve la cabeza para regresarle su mala energía a Ricardo Peralta.

Creen que la técnica funcionó pues Ricardo Peralta terminó eructando.

Karime Pindter desviste al cuarto Mar y arman divertida fiesta privada en La Casa de los Famosos México 2024

Después de las tensiones que se han vivido en La Casa de los Famosos México 2024, Karime Pindter decidió organizar una divertida fiesta privada.

Karime Pindter les contó a los integrantes del cuarto Mar que le prometió al público haber una fiesta, pero sería diferente ya que deberían quitarse la ropa.

La influencer les explicó que tenían que tenían que desnudarse de la cintura para arriba y quedarse en calzones, pero cubriéndose todo con almohadas.

Arath de la Torre -de 49 años de edad-, Mario Bezares -de 65 años de edad-, Briggitte Bozzo y Gala Montes aceptaron quitarse la ropa para tener una ‘fiesta de almohadas’.

El cuarto Mar pasó un gran momento y es que bailaron, hicieron trenecito, hicieron limbo, bromearon y disfrutaron de una gran fiesta.

Sin embargo, usuarios se molestaron de que la producción haya decidido censurar las cámaras hasta que todos los integrantes se volvieran a vestir.