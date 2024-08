Ricardo Peralta comenzó una pelea la madrugada del 6 de agosto en La Casa de los Famosos México 2024, acusando al cuarto Mar de xenofobia, pero después reconoce que fue una excusa.

Los fans de La Casa de los Famosos México 2024 están detectando incongruencias en Ricardo Peralta -de 35 años de edad- luego de que aseguró que andaban haciendo ejerciendo xenofobia contra Sian Chiong.

Y es que Ricardo Peralta se mostró reflexivo tras la pelea de horas antes, diciendo que no dejará actitudes discriminatorias en La Casa de los Famosos México 2024.

Pero luego del encontronazo, el creador de contenido se reía en el cuarto Tierra por haber usado la xenofobia como detonante de una pelea con el cuarto Mar.

La Casa de los Famosos México 2024 tomó otro sentido cuando la madrugada del 6 de agosto, la situación se puso turbia porque Ricardo Peralta defendió a Sian Chiong del cuarto Mar.

El que los integrantes del cuarto Mar decidieran jugarle una broma Sian Chiong sacándole su colchón y sus sábados por irse con el equipo contrario, provocó el enojo de Ricardo Peralta, pues los acusó de xenofobia.

Es decir, Ricardo Peralta acusó al cuarto Mar de “odiar” a Sian Chiong por el hecho de ser extranjero, lo que llevó a una pelea entre todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024.

Sin embargo, minutos más tarde de que la pelea se armó en La Casa de los Famosos México 2024, Ricardo Peralta admitía en el cuarto Tierra que usó la xenofobia para comenzar una pelea.

Luego de la pelea, el cuarto Tierra comenzó a platicar sobre lo que sucedido, siendo Adrián Marcelo quien admitió que le encantó que Ricardo Peralta sacó “la carta de la xenofobia” para comenzar la pelea.

Sin reaccionar negativamente, ‘Torpecillo’ simplemente se rió confirmando que usó el tema de pretexto para iniciar una pelea.

Ricardo Peralta admitió que usó el discurso de xenofobia para comenzar una pelea en La Casa de los Famosos México 2024 contra el cuarto Mar, pero horas después insistía que era defensor de injusticias.

Ya pasado el coraje y descansado de la pelea, Ricardo Peralta salió por la mañana al jardín de La Casa de los Famosos México 2024 a hablar con las cámaras de lo sucedido.

Fue ahí donde el influencer se contradijo asegurando que defenderá toda injusticia, violencia o discriminación que vea en La Casa de los Famosos México 2024.

“Violencia no, yo ahí no bebé, no voy a estar soportando”.

Ricardo Peralta, influencer.