La terrible respuesta de Adrián Marcelo para justificar su violencia contra Gala Montes en La Casa de los Famosos México 2024, fue decir que “se lo merecía”.

Y es que tras acusar a Gala Montes -de 23 años de edad- de inventarse su diagnóstico de depresión, Adrián Marcelo aseguró que él también había sido agredido.

Sin embargo, lo que Adrián Marcelo -de 34 años de edad- más lamentó, fue que su esposa terminara involucrada en la discusión de La Casa de los Famosos México 2024.

Una broma en La Casa de los Famosos México 2024 terminó convirtiéndose en una pelea en la que Gala Montes fue violentada por Adrián Marcelo.

Pues Adrián Marcelo invalidó el diagnóstico de depresión y ansiedad de Gala Montes, juzgándola por buscar un psiquiatra antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2024.

“Ah de ver ha sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes son las que van y buscan güeyes que les receten cosas, eso es lo que hacen, me la sé perfecto, vas con quien te conviene”

Estas declaraciones de Adrián Marcelo de inmediato levantaron las alarmas entre los televidentes, quienes incluso pidieron la intervención de la Conapred.

Sin embargo, el youtuber no se mostró arrepentido de sus palabras, pues una vez que se convirtió en el líder de La Casa de los Famosos México 2024, justificó su violencia contra Gala Montes.

De acuerdo con Adrián Marcelo, la actriz “se merecía” que él le hablara de esa manera en La Casa de los Famosos México 2024.

A pesar de que su violencia contra Gala Montes le valió miles de críticas fuera de La Casa de los Famosos México 2024, Adrián Marcelo solo se disculpó con su esposa.

Y es que lo único que lamentó Adrián Marcelo de su pelea con Gala Montes, fue que sus palabras provocaran que se mencionara a su esposa.

“Creo que he sido duro con Gala, per bueno, ni se diga, ella también me pegó bajísimo metiéndose con mi esposa”

Adrián Marcelo