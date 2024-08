Arath de la Torre ya se hartó y pidió salir de La Casa de los Famosos México 2024, pues siente que Adrián Marcelo parece intocable.

La madrugada del martes 6 de agosto se tornó violenta en La Casa de los Famosos México 2024, pues una broma detonó una pelea entre todos los integrantes del reality.

Ante las graves agresiones verbales de Adrián Marcelo contra Gala Montes e incluso contra Arath de la Torre, el conductor de Hoy decidió renunciar a La Casa de los Famosos México 2024.

El cuarto Mar decidió sacar la cama de Sian Chiong -de 30 años de edad- y esto detonó que los integrantes del cuarto Tierra agredieran verbalmente a sus compañeros.

La situación se tornó violenta cuando Adrián Marcelo -de 34 años de edad- agredió verbalmente a Gala Montes, de 24 años de edad.

Y hasta a Arath de la Torre, de 49 años de edad, hablando de su salud mental.

Adrián Marcelo se burló de la salud de Arath de la Torre, quien no respondió a la agresión y simplemente decidió renunciar a La Casa de los Famosos México 2024.

Durante una reunión de todos los habitantes, Arath de la Torre manifestó que se retira de La Casa de los Famosos México 2024.

Pues las agresiones de Adrián Marcelo ya rebasaron los límites del juego.

“Lo hecho, hecho está. Yo ya le ofrecí una disculpa a quien se la tengo que dar (...) Yo no puedo seguir jugando así, yo prefiero salirme de aquí porque yo no tengo nada qué hacer aquí en estos ambientes. Yo ya pedí mi renuncia formal de salirme del juego”

Arath de la Torre pidió salir de La Casa de los Famosos México 2024, pues siente que este tipo de peleas lo exponen y no quiere dar un mensaje erróneo al público.

El conductor manifestó que este conflicto afectó su salud, pues tuvo que ser medicado para tratar un episodio de colitis.

Antes de la reunión con todos sus compañeros, Arath de la Torre pidió a quien “maneja” La Casa de los Famosos México 2024, que Adrián Marcelo sea sancionado.

Expresó que Adrián Marcelo está dando un terrible mensaje a la sociedad , pues actualmente la violencia de género afecta al país.

Por otro lado, Arath de la Torre manifestó a sus compañeros que las palabras de Adrián Marcelo lo lastimaron.

“Me sentí lastimado, al final de cuentas Adrián lo que me dijiste creo que me lo debió decir él (Sian). Mis hijos me están viendo, mi familia me está viendo, mucha gente que sufre mi enfermedad me está viendo el hecho de que yo esté medicado no tiene nada que ver”

Arath de la Torre