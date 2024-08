La suerte está de lado de Karime Pindter, quien se convirtió en la líder de La Casa de los Famosos México 2024 y por ello no podrá ser nominada. Aunque se esperaba que Briggitte Bozo fuera su compañera de suite, el elegido por azar es Agustín Fernández.

Contrario a molestarse por la sucia jugada de la producción de La Casa de los Famosos México 2024, Karime Pindter aprovechó la situación para sacarle información a Agustín Fernández.

Sin poner resistencia, el integrante del Team Tierra dijo todo lo que sabe y es que necesita que no lo nominen ahora que se ha destapado la preferencia del público por Team Mar.

Karime Pindter y Agustín Fernández comparten suite (La Casa de los Famosos)

Karime Pindter le saca todo el chisme a Agustín Fernández en la suite

Agustín Fernández -de 34 años de edad- necesita aliarse con Team Mar para mantenerse en La Casa de los Famosos México 2024 por lo que reveló a Karime Pindter -de 31 años de edad- algunas estrategias del Team Tierra.

A continuación los temas que Agustín Fernández reveló a Karime Pindter:

Cuarto Tierra salvó a Briggitte Bozo esperando que Gala Monte o Arath de la Tierra fueran eliminados del juego.

Mariana Echeverría hablaba mientras dormía y Agustín Fernández no sabía qué hacer.

Agustín Fernández se alejó de Briggitte Bozo porque Sian Chiong y eso le incomodaba.

Karime Pindter y Agustín Fernández tienen algo en común, les cae mal Sian Chiong.

Tras la salida de Mariana Echeverría, Team Tierra jura y perjura que Briggitte les cae muy bien.

Agustín Fernández llama “rara” a Gala Montes por lo que Karime Pindter asegura su “rareza” la hace especial así como tiene gran corazón y es quien da más contenido.

Agustín Fernández no entiende cómo Gomita se enamoró de él en dos semanas.

Agustín Fernández tenía roces con Arath de la Torre, pero nadie se dio cuenta ni siquiera el conductor de Hoy.

Karime Pindter no está molesta por la traición de Shanik Berman, de 65 años de edad, incluso la extraña.

Cuarto Tierra pensaba salvar a Mariana para que Gomita dejara fuera del juego a un integrante del Mar.

Team Tierra cambiará de estrategia, siguen sin creer que Mariana Echeverría no logrará eliminar a uno de sus enemigos.

Agustín Fernández cree que Arath De la Torre está respaldado por las fans de Nicola Porcella -de 36 años de edad-, también cree que Gala Montes y Karime Pindter son fuertes en el juego.

Sospechan que nadie votó por Luis Potro Caballero -de 32 años de edad- ni su mamá.

Adrián Marcelo y Sabine Moussier querían posicionarse detrás de Mariana Echeverría.

Agustín Fernández asegura que no empatiza con Gala Montes, pero la besa, por otro lado, quiere que Gomita se mantenga alejada de él.

Agustín Fernández cuenta su triste historia. Vivió en un monte y hasta en un carro.

El influencer asegura que es bueno, pero pretende ser malo porque hizo un pacto con Team Tierra.

La ley del hielo es para que cuarto Tierra no le ayuda a dar contenido al cuarto Mar.

Agustín Fernández cree que tendrá la misma suerte en el juego que Nicola Porcella.

Habitantes de La Casa de los Famosos México hablan de la salida de Mariana Echeverría

Mariana Echeverría está fuera de La Casa de los Famosos México 2024 y sus excompañeros del cuarto Tierra no pueden creerlo.

Adrián Marcelo, quien era aliado de Mariana Echeverría, no piensa seguirle los pasos por lo que ahora que no está dice que era complicado relacionarse con ella por su “personalidad masculina”.

Asegura que existía una guerra de egos; sin embargo, la respeta y hasta admira por mantener la armonía en la cocina y en su casa.

Por su parte, Mario Bezares -de 65 años de edad- asegura que había cosas de su personalidad que no le gustaban.

Sentimos muchos, vaya, las maneras de contestar, la manera de ser. Era grosera en ciertas cosas… Sí, habría muchas cosas que no nos gustaban de ella.

Gala Montes y Gomita tienen acalorada discusión

Aunque gran parte del día, Gomita -de 29 años de edad- dice no estar molesta porque Agustín Fernández prefiere besar a Gala Montes, la payasa no está soportando.

Gomita se enfrenta a Gala Montes -de 24 años de edad, la acusa de tratarla mal junto a sus compañeras de cuarto Mar.

Según la payasa, Gala Montes la maltrata por su relación con Agustín Fernández, la manzana de la discordia.

“¿Están saliendo? Yo no me metí en ninguna relación”, dice Gomita, pero Gala Montes le desbarata el papel de víctima asegurando que no le cae bien porque es tramposa entre otras cosas.

Briggitte Bozzo descabeza a Mariana Echeverría

Mariana Echeverría reforzó el enojo de la audiencia de La Casa de los Famosos México 2024 al no permitir que Briggitte Bozzo se quedara con un mango, su fruta favorita, como regalo de cumpleaños.

Mariana Echeverría alegó que 6 mangos debían repartirse entre todos los habitantes de La Casa de los Famosos México 2024 para que alcanzara.

No obstante, Briggitte Bozo le demostró que con un solo mango alimentó a 6 personas. La actriz convirtió la fruta en un rico frappe.