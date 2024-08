Tras ser acusado de homofobia en La Casa de los Famosos México 2024, Arath de la Torre dejó claro que no lo es porque tiene un hermano gay, y no, no se trata de Ulises de la Torre.

Cuando Arath de la Torre mencionó tener un hermano gay inmediatamente se cuestionó si se trataba de Ulises de la Torre, quien también se dedica a la artisteada.

Sin embargo, información del comunicólogo Raúl Gutiérrez, detalló que el hermano gay de Arath de la Torre que mencionó en La Casa de los Famosos México 2024 es Armando Villanueva, pero ¿quién es él?

Te compartimos la siguiente información sobre el hermano de Arath de la Torre:

¿Quién es Armando Villanueva, el hermano de Arath de la Torre que se mencionó en La Casa de los Famosos México 2024?

La defensa de Arath de la Torre en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2024 sacó a la luz a Armando Villanueva, el hermano homosexual que el cómico mencionó.

Armando Villanueva Balmaceda o ‘Mandy’, como le apodan, es formalmente medio hermano de Arath de la Torre, siendo fruto de un segundo matrimonio que su mamá intentó.

Aunque usualmente se tiene distancia entre medios hermanos, Arath de la Torre se refiere a él como su hermano y muestran tener una relación muy allegada.

El hermano gay de Arath de la Torre es padrino de su hija Gala de la Torre.

Armando Villanueva con Gala de la Torre. (@arathdelatorre)

Armando Villanueva tiene una hermana directa que es Paty Villanueva. Cabe destacar que parece ser que su única cercanía es Arath de la Torre, pues con Ulises de la Torre no comparten ningún momento.

Arath de la Torre con sus hermanos, Paty Villanueva y Armando Villanueva. (@arathdelatorre)

¿Qué edad tiene Armando Villanueva?

Armando Villanueva tiene 39 años de edad.

¿Quién es el esposo o la pareja de Armando Villanueva?

Se desconoce si Armando Villanueva tiene esposo.

¿Qué signo zodiacal es Armando Villanueva?

Armando Villanueva es del signo zodiacal de Piscis pues nació el 16 de marzo.

Armando Villanueva, hermano de Arath de la Torre. (@arathdelatorre)

¿Cuántos hijos tiene Armando Villanueva?

Armando Villanueva no tiene hijos.

¿Qué estudió Armando Villanueva?

Se cree que Armando Villanueva es abogado, pero su cédula profesional no puede ser encontrada.

¿En qué ha trabajado Armando Villanueva?

Armando Villanueva trabaja en bienes raíces en una empresa llamada ‘Balmaceda Bienes Raíces’, misma que vende en el área de Cancún, Chetumal y Playa del Carmen.

Cabe destacar que esta empresa era de su fallecido papá, Armando Villanueva.

¿Cuáles son las polémicas de Armando Villanueva?

Armando Villanueva no ha tenido ninguna polémica, salvo el momento en que Arath de la Torre refirió a él en La Casa de los Famosos México 2024 y comenzó la intriga por conocerlo.

Armando Villanueva, hermano de Arath de la Torre. (@armandy_vb / Instagram)

Arath de la Torre sacó a mención a su “hermano homosexual”, quien es Armando Villanueva, luego del posicionamiento en La Casa de los Famosos México 2024.

Las cosas se pusieron tensas en la cuarta eliminación de La Casa de los Famosos México 2024, donde nuevamente Arath de la Torre estuvo nominado.

Y es que Ricardo Peralta aprovechó el momento para posicionarse con Arath de la Torre y acusarlo de homofóbico.

Sin embargo, en esta ocasión el conductor no dio paso al silencio, sino que replicó a Ricardo Peralta negando ser homofóbico y exponiendo una parte íntima de su familia.

El cómico compartió que tiene un “hermano homosexual” de modo que no podría ser homofóbico, pues entiende perfectamente y está orgulloso de la población LGBT.

Asimismo, le dejó ver a Ricardo Peralta que él nunca quiso ofenderlo con su comentario sobre su atuendo, solo fue tema de moda, no de homofobia.

“Creo que te estás equivocando, yo no tengo problema con absolutamente nadie, tan es así que tengo un hermano que es homosexual y lo respeto, es mi admiración más grande, creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas”. Arath de la Torre, comediante.

Posicionamiento de Ricardo Peralta a Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024. (YouTube/ El 5 / Tomada de video)

El comentario de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024 sobre su hermano gay, llevó a que las búsquedas comenzaran, pues públicamente solo se conoce a su hermano Ulises de la Torre.

Sin embargo, además de que Arath de la Torre está peleado con él, se expuso que el hermano al que nombró en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2024 es Armando Villanueva.