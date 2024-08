¿Mariana Echeverría ya se arrepintió? Se disculpa con el programa Hoy por andar viboreándolos dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

El domingo 18 de agosto, Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de La Casa de los Famosos México 2024, luego de que sus acciones la colocaron como una de las menos queridas por el público.

A menos de 24 horas de su salida, Mariana Echeverría -de 40 años de edad- ya habría tenido acceso a su teléfono, dándose cuenta de todo lo que ha pasado durante su encierro.

Además de ver la manera en la que sus excompañeros de cuarto Tierra se expresaban de ella en La Casa de los Famosos México 2024, Mariana Echeverría descubrió que su relación con el programa Hoy habría quedado afectada.

Y es que durante La Casa de los Famosos México 2024, Mariana Echeverría habló sobre el programa Hoy para tratar de desmeritar el trabajo de Arath de la Torre, de 49 años de edad.

A unas horas de que se presente en el programa Hoy, Mariana Echeverría pidió disculpas por lo que dijo en La Casa de los Famosos México 2024, ¿será que tiene miedo de lo que le puedan decir?

Mariana Echeverría se convirtió en una de las habitantes más controvertidas de La Casa de los Famosos México 2024.

Y es que sus acciones en contra de los habitantes del cuarto Mar la colocaron como una de las menos favoritas dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Incluso su salida de La Casa de los Famosos México 2024 fue celebrada por muchas personas que ya esperaban que estuviera afuera para poder confrontar todas sus acciones dentro del reality.

Algo que también esperaban los usuarios es que iba pasar con Mariana Echeverría y el programa Hoy, luego de que ella los viboreó dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México 2024, Mariana Echeverría reapareció en sus redes sociales y confirmó que ya le habían entregado su celular.

Tras ver las criticas que había recibido, Mariana Echeverría confesó que no supo jugar dentro de La Casa de los Famosos México 2024.

“Ya tengo mi celular, muchísimas gracias por todos los mensajes de cariño, de amor, de la gente que me conoce en un ámbito normal no en un reality que no define a las personas, eso me queda claro, o a lo mejor a algunas sí, las que saben jugar bien sus cartas yo no las supe jugar bien”

Mariana Echeverría