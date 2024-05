House of the Dragon 2 está a unas semanas de tener su estreno en todo el mundo, y lo hará como los grandes.

HBO ya confirmó que House of the Dragon 2 tendrá uno de los capítulos más largos hasta el momento en el inicio de su temporada.

De acuerdo con los realizadores, este primer episodio tendrá una duración de 64 minutos; es decir, más de una hora efectiva, contando la introducción y los créditos.

Esto como una forma de demostrarle a la audiencia lo importante de capítulo inicial, sobretodo después de lo sucedido al final de la primera temporada.

Segunda temporada de House of the dragon (@HouseofDragon / X)

¿Cómo se llamará el primer capítulo de House of the Dragon 2?

Además de su duración, también se reveló el nombre del primer capítulo de House of the Dragon 2.

HBO señaló que el episodio inicial de House of the Dragon 2 llevará por nombre “A son for son” (Hijo por hijo).

Haciendo referencia a la muerte de uno de los hijos de Rhaenyra Targaryen al final de la primera temporada, y como es que buscará equilibrar las cosas.

En este caso, buscando la muerte de uno de los hijos de Alicent Hightower, probablemente la de Aemond Targaryen, quien fue el que mató a Lucerys Velaryon.

House of the Dragon 2 (HBO)

¿Cuándo se estrena el primer capítulo de House of the Dragon 2?

Luego de dos años de espera, el primer capítulo de House of the Dragon 2 llegará a televisiones y dispositivos de todo el mundo el próximo 16 de junio de 2024.

Este primer capítulo de House of the Dragon 2 se estrenará a las 8:00 PM (CDMX) del mencionado domingo 16 de junio.

Se podrá ver a través de los canales de HBO, así como en la aplicación de Max, la cual tendrá el episodio completo en la hora mencionada.

En total serán 8 episodios de House of the Dragon 2, los cuales se transmitirán todos los domingos hasta agosto de este mismo año.

House of the Dragon 2 (HBO)

Con información de HBO