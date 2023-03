La afamada serie de HBO, House of the Dragon ya tiene fecha para estrenar su temporada 2, pero lo mejor es que incluso hasta se habla de una temporada 3.

Fanáticos de la saga de Game of Thrones, atentos pues tras haber confirmado la temporada 2 de House of the Dragon esta ya tendría un fecha de estreno.

Aunque lo mejor de las noticias serie que la propia House of the Dragon ya estaba planeado su temporada 3.

House of the Dragon temporada 2 ya tiene fecha de estreno y hasta se habla de la temporada 3

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de House of the Dragon en HBO?

Según la revista Deadline, la serie House of the Dragon temporada 2 ya tiene fecha de estreno.

Pues tras saber que sería larga la espera, ahora se sabe que House of the Dragon temporada 2 tendrá su estreno en el verano de 2024 en HBO.

Lo que quiere decir que entre los meses de junio, julio y agosto se dará el estreno de la esperada House of the Dragon temporada 2.

Asimismo, entre los detalles de House of the Dragon temporada 2 se sabe que será más corta, pues serán 8 capítulos para esta segunda parte de la serie.

Y aunque se especuló que el recorte de episodios para House of the Dragon temporada 2 se debió a los cambios de Warner Bros, la empresa ahora de Discovery por la reducción de costos.

Según declaraciones de un portavoz de HBO, que confirmó a Deadline que House of the Dragon temporada contendrá 8 episodios, por el recorte del recuento de episodios estaba impulsado por la historia que se contará, y no por lo anterior.

Asimismo, esto sería un buen arreglo, pues el corte de 8 capítulos para House of the Dragon temporada 2 daría pie al desarrollo futuro de la serie.

House of the Dragon tendría una temporada 3 en camino, tras estreno de la temporada 2

Ante los cambios que se tendrían para House of the Dragon temporada 2, se dice que estos corresponden para tener en camino la temporada 3.

Esto conforma a lo que se sabe del equipo creativo de House of the Dragon, el cual ya tiene imaginado que la serie de HBO dure tres o cuatro temporadas.

Asimismo se dice que el showrunner Ryan Condal, ha trabajado con el autor/productor ejecutivo George R.R. Martin en lo que marca a House of the Dragon temporada 2.

Temporada misma que daría la visión general de la serie, por lo que ya se sabría cuál sería el flujo narrativo general de House of the Dragon, incluyendo cómo dividir la historia en temporadas.

Con ello los ejecutivos estarían mapeando para tener luz verde en la temporada 3 de House of the Dragon en HBO antes del estreno de la temporada 2 de la serie.