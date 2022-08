Este 21 de agosto los dragones y el Trono de Hierro regresan a la televisión, pues se dará el estreno del primer capítulo de House of the Dragon, precuela de Game of Thrones.

Si bien no es necesario haber visto Game of Thrones para entender House of the Dragon, pues esta última se ubica 200 años antes de la serie original; conviene leer algunos pasajes de la mitología de George R. R. Martin.

House of the Dragon (HBO Max)

En específico, hay tres libros que conviene revisar para adentrarse más en el mundo de House of the Dragon, mismos que a continuación te nombraremos y diremos su relevancia.

House of the Dragon se transmite todos los domingos a las 8:00 PM por HBO y HBO Max; en total tendrá 10 episodios.

Fuego y Sangre

Fire & Blood (George R. R. Martin)

Fuego y Sangre, o Fire & Blood, es el primero de los textos que hay que tener en mente para House of the Dragon, pues sería la fuente principal de toda la historia de HBO.

Fuego y Sangre es una especie de “libro de historia” sobre la Dinastía Targaryen, que nos habla desde la llegada de Aegon Targaryen a Westeros, hasta el inicio del reinado de Aegon III.

La parte de Fuego y Sangre perteneciente a House of the Dragon lleva por nombre “La Muerte de los Dragones” y es un pasaje de alrededor de 200 páginas, donde se cuenta a grandes rasgos la “Danza de Dragones”.

El Mundo de Hielo y Fuego

El Mundo de Hielo y Fuego (Grijalbo)

El siguiente texto a revisar para House of the Dragon sería, El Mundo de Hielo y Fuego, que es una enciclopedia como tal de toda la mitología de Westeros.

El Mundo de Hielo y Fuego habla desde la misma creación de Westeros, sus dioses y primeros habitantes, hasta “La Rebelión de Robert”, que da pie a Game of Thrones.

Loa capítulos dedicados a House of the Dragon serían los pasajes de los reinados de Viserys I y Aegon II, donde se pone todo el contexto de la guerra civil Targaryen.

Desde el nombramiento de Rhaenyra como heredera única, hasta el fin de la “Danza de Dragones”, pasando por todos los conflictos relacionados.

Dangerous Women

Dangerous Women (George R. R. Martin)

Dangerous Women es un compendio de historias alrededor de diversas mujeres importantes de Canción de Hielo y Fuego.

Aquí se tiene el relato “La Princesa y la Reina”, dedicado a Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, protagonistas de House of the Dragon y la “Danza de Dragones”.

En Dangerous Women se explora más a detalle la relación entre ellas, así como las motivaciones y psicología de cada una, lo cual ayuda a entender mejor lo que pasa en House of the Dragon.