Una de las pistas sobre la segunda temporada de House of the Dragon, sin duda alguna quedó en la canción que Daemon Targaryen cantó al dragón Vermithor pero ¿qué quiso decir?

El final de la primera temporada, lo que fue la antesala a la Danza de los Dragones en House of the Dragon, ha concluido no sin ante dejar pistas sobre la segunda temporada.

Y una de ellas fue la aparición del dragón que puede hacer frente a Vaghar, el más grande de Westeros y de la Casa Targaryen.

Verminthor de House of the Dragon, conocido como la Furia de Bronce , fue el dragón de Jaehaerys I Targaryen y es descrito con escamas de color bronce y canela, es capaz de derritir el acero y la piedra.

Pero al ser uno de los dragones que se quedaron sin jinete tras morir el abuelo de Viserys y Daemon, este último se acerca a él cantándole una canción en alto Valyrio en el final de temporada de House of the Dragon.

¿Cuál es la importancia de la canción de Daemon hacia Vermithor?

En el capítulo 10 de House of the Dragon aparece Daemon Targaryen (Matt Smith) cantando una canción en Alto Valyrio para acercarse al dragón Vermithor, el único capaz de enfrentarse a Vaghar.

Y es que con Vaghar, el dragón más grande de Westeros y del lado de los Verdes, ciertamente los Negros están en desventaja, por lo que el plan de Daemon incluye a Vermithor.

La canción que Daemon canta en Alto Valyrio es una de las formulas de los Targaryen para tranquilizar a los dragones.

Y es probable que esta canción en Alto Valyrio la aprendiera precisamente de su abuelo, Jaehaerys , antiguo jinete de Vermithor.

Entre las frases que Daemon canta a Vermithor, está la promesa de un nuevo jinete y aunque en los libros de Fuego y Sangre de George R.R. Martin revela que es domado por Hugh Martillo, un bastado de un herrero, es posible que esto lo cambien.

Se dice que Vermithor fue pieza clave para la victoria de los Negros en la Batalla de Gaznate, pero después cambió de bando.

Y en ese sentido, la canción de Daemon habla sobre Aegon el Conquistador y sus hermanas esposas que volaron desde la vieja Valyria en sus dragones y conquistaron el Poniente ; es por ello que el símbolo de los Targaryen es un dragón de tres cabezas.

Así como Aegon usó a Baleron, Vaghar y Meraxes para conquistar a los 7 Reinos, es posible que Daemon pida a Vermithon su ayuda para defender su hogar de los usurpadores; una nueva alianza entre dragones y jinetes.

¿House of the Dragon tendrá segunda temporada? Las cifras de la final lo demuestran

El final de temporada de House of the Dragon ya se encuentra disponible en HBO Max, siendo estrenado el pasado domingo 23 de octubre.

El cual, según las cifras, tuvo el cierre más exitosos para una serie de HBO desde el final de Game of Thrones en 2019.

Esto cionvertiría a House of the Dragon en la serie más exitosa y vista de HBO de este año, por lo que la segunda temporada podría traer nuevas sorpresas.

Y es que desde un inicio se confirmó que habría una segunda temporada pues según Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, dijo que se había logrado crear una serie sin precedentes.

Aunque aún no se sabe cuándo se estrenará, se espera que las grabaciones comiencen a principios del 2023, por lo que la segunda temporada de House of the Dragon podría llegar para el 2024.

Rhaenyra Targaryen y sus hijos (HBO)

Esto dice la canción de Daemon al dragón Vemithor, el segundo más grande de Westeros

“Haros Bartossi”

“Drakari pykiros

Tīkummo jemiros

Yn lantyz bartossa

Saelot vāedis

Hen ñuhā elēnī:

Perzyssy vestretis

Se gēlȳn irūdaks

Ānogrose

Perzyro udrȳssi

Ezīmptos laehossi

Hārossa letagon

Aōt vāedan

Hae mērot gierūli:

Se hāros bartossi

Prūmȳsa sōvīli

Gevī dāerī”

Traducción de la canción de Daemon a Vermithor

“Respirador de fuego

líder alado

Pero dos cabezas

A un tercero cantan

De mi voz:

Los fuegos han hablado

Y el precio ha sido pagado

Con magia de sangre

Con palabras de llama

con ojos claros

Para unir a los tres

a ti te canto

Como uno nos reunimos

Y con tres cabezas

Volaremos como estábamos destinados

Bellamente, libremente”