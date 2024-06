La temporada 2 de House of the Dragon ya se estrenó en Max y como era de esperarse, hay miles de reacciones en redes sociales, especialmente por una polémica escena. Esta nota podría contener spoilers.

Tanta fue la polémica entre los usuarios sobre esta escena del primer capítulo de La Casa del Dragón temporada 2, que los productores salieron a pedir disculpas y dar aclaraciones.

Pero ¿cuál fue la escena más polémica que hubo en el capítulo 1 de House of the Dragon temporada 2?

Esto pasa es la polémica escena del capítulo uno en La Casa del Dragón temporada 2

El primer capítulo de La Casa del Dragón temporada 2 ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming Max.

Pero hubo una escena que hizo reaccionar a todos los usuarios, tanto que hasta los productores de House of the Dragon temporada 2 ya salieron a dar aclaraciones.

Y es que en el primer capítulo de La Casa del Dragón temporada 2, se desataron los últimos eventos para dar inicio a la Danza de los Dragones, o la guerra entre los Targaryen.

Pues en este capítulo uno de House of the Dragon temporada 2, vemos la tan esperada escena de los mercenarios Sangre y Queso, pero sorprendentemente esta no fue la más polémica del episodio.

Antes de esta escena de Sangre y Queso en donde como en los libros, ellos matan al hijo de Aegon II, el príncipe Jaehaerys por órdenes de Daemon Targaryen por la muerte de Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra.

Por lo que se escabullen entre los pasajes secretos del castillo, uno de ellos llevaba un perro y tras una discusión entre ambos, uno llegó a patear a un perro.

Esta escena hizo enojar a muchos de los fans de La Casa del Dragón, convirtiéndose así en la escena más polémica de este primer capítulo de la segunda temporada.

Aclaran en La Casa del Dragón temporada 2 que no patearon a perro de polémica escena del primer capítulo

Tras la escena en donde uno de los mercenarios patea a un perro, los usuarios han expresado su descontento con este primer capítulo de La Casa del Dragón temporada 2, especialmente con esa polémica escena.

Pese a los reclamos y algún que otro meme sobre la escena del perro en el capítulo 1 de House of the Dragon temporada 2, ya se reveló que ningún animal fue lastimado durante las grabaciones.

Pues American Humane, la organización responsable de monitorear la presencia de todo tipo de animales en producciones de cine y televisión.

Esto para otorgar la exclusiva certificación de crédito final que dice “No Animals Were Harmed” que significa “Ningún animal fue dañado” en las producciones.

Exijo justicia para este perrito. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/WiKuOwSRor — House of The Dragon 🐲🖤 (@houseofdragonsp) June 17, 2024

Disculpa y aclaración de polémica escena sale en créditos del primer capítulo de La Casa del Dragón temporada 2

Esto es una aclaración por parte de los productores que el perrito que fue “pateado” en la polémica escena del capítulo 1 de La Casa del Dragón temporada 2, no fue lastimado en realidad.

American Humane trabaja con el personal de producción y los capacitadores en la etapa de planificación previa a la producción.

De igual manera revisan todas las páginas de los guiones e inspeccionan los escenarios y el entorno donde se desarrolla el rodaje.

Supervisa a los animales en el set durante la producción y hace cumplir una extensa y detallada lista para el uso seguro de animales en los medios filmados, como fue en House of the Dragon.