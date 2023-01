La joven estrella Bella Ramsey, Ellie en The Last of Us se ha declarado persona no binaria, asegurando “mi género siempre ha sido fluido”.

Con 19 años de edad, la actriz británica Bella Ramsey se encuentra en uno de sus mejores momentos, tras el estreno de la serie que protagoniza The Last of Us en HBO.

Por lo que en medio del revuelo, la actriz Bella Ramsey ha concedido una íntima entrevista al New York Times en la que ha revelado detalles personales.

Luego de que Bella Ramsey, Ellie en The Last of Us confirmó que es de género fluido, por lo que se considera una persona no binaria.

“Supongo que mi género siempre ha sido muy fluido. Alguien podría decirme ‘ella’ y yo no pensaría en eso. Pero si alguien se dirige hacia mí como ‘él’, es un poco emocionante”. Bella Ramsey

"Mi género siempre ha sido fluido": Bella Ramsey, Ellie en The Last of Us, se declara persona no binaria (Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP)

A lo que la actriz británica Bella Ramsey detalló que en su vida la opción de persona no binaria ya está presente, pues a la hora de los trámites legales prefiere señalarse de esa forma en vez de de hombre o mujer, masculino o femenino.

“Soy en gran medida sólo una persona. Tener género no es algo que me guste particularmente, pero en términos de pronombres, realmente no podría importarme menos” Bella Ramsey

Asimismo, a través de su perfil de Instagram, Bella Ramsey se dijo agradecida con el equipo del New York Times pues encontró un lugar seguro donde poder hablar de sí misma.

¿Quién es Bella Ramsey, Ellie en The Last of Us, actriz quien se declaró persona no binaria?

Bella Ramsey es una joven actriz de Nottingham, Reino Unido, que con 19 años está en la cúspide de su carrera al interpretar a Ellie en la serie The Last of Us de HBO.

Pese a su corta edad, la actriz Bella Ramsey ya cuenta con un currículum basto, pues ha participado en grandes producciones de la televisión.

Lo que ha hecho que Bella Ramsey sea recordada como Lyanna Mormont en la serie Games of Thrones, así como Mildred Hubble en The Worst Witch.

Y ahora en 2023, la británica Bella Ramsey la está rompiendo como Ellie en la serie The Last of Us.

Con 19 años de edad Bella Ramsey cuenta con varias participaciones en el cine y la televisión como :

Cine

2018 Elefthería

2018 Holmes and Watson

2018 Two for Joy

2019 Judy

2020 Resistence

2021 Hilda y el rey de la montaña

2022 Catherine Called Birdy

Televisión

2016–2019 Juego de tronos 2017–2020 The Worst Witch 2018 Requiem 2018–presente Hilda 2020 His Dark Materials 2022 Becoming Elizabeth 2023–presente The Last of Us