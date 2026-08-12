HBO anunció la incorporación de Nicholas Hoult al elenco de la serie de Harry Potter, en el papel del profesor Gilderoy Lockhart.
La llegada de Nicholas Hoult al elenco de Harry Potter suma un nombre importante, pues el actor actualmente es uno de los más cotizados, siendo reconocido por su papel de Lex Luthor en el DCU.
Nicholas Hoult interpretará a Gilderoy Lockhart en la segunda temporada de Harry Potter
De acuerdo con la propia HBO, Nicholas Hoult se unirá a la serie de Harry Potter durante la segunda temporada, en su papel de Gilderoy Lockhart.
Recordemos que Gilderoy Lockhart es un personaje que aparece en Harry Potter y La Cámara de los Secretos, el segundo libro de la saga.
Recordemos que esta serie buscará ser lo más cercana al material original, respetando el orden de aparición de los personajes.
Es por ello que no veremos a Nicholas Hoult hasta dicha entrega; además, el actor actualmente está comprometido con su papel de Lex Luthor para Man of Tomorrow, la siguiente película de Superman.
Aún así, es posible que se dé una escapada al set de Harry Potter, pues se sabe que HBO Max está grabando las dos primeras temporadas al mismo tiempo.
Esto para evitar problemas de continuidad por el rápido cambio físico de los niños por el paso del tiempo entre una temporada y otra.
¿Cuándo se estrenará la segunda temporada de Harry Potter con Nicholas Hoult?
Si todo va según lo asegurado por HBO Max, la segunda temporada de Harry Potter con Nicholas Hoult debería de estrenarse en algún punto de 2027.
Tomemos en cuenta que la primera temporada de Harry Potter llegará a HBO Max en diciembre de 2026 y, como ya mencionamos, ambas entregas se graban al mismo tiempo.
Los fans del actor deberán de esperar año y medio para verlo en el papel del controvertido Maestro de Defensa contra las Artes Oscuras.