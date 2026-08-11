Tini Stoessel anunció su compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul tras cuatro años de relación intermitente.

“..Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida Rodrigo De Paul” Tini Stoessel

La cantante de 29 años de edad compartió un video en Instagram donde mostró su anillo de compromiso a bordo de un avión privado rumbo a París, donde realizó pruebas de vestuario para elegir su vestido de novia.

Aunque la pareja no ha confirmado la fecha, la conductora Susana Giménez reveló que la boda se celebraría el 19 de diciembre de 2026.

Tini prometió documentar todo el proceso de organización del enlace.

“Estoy súper emocionada porque les quiero contar todo: el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día” Tini Stoessel

Tini Stoessel muestra su anillo de compromiso (@tinistoessel / Instagram)

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya habrían fijado la fecha de su boda

Días antes de que Tini Stoessel anunciara su boda con el futbolista Rodrigo de Paul, la conductora televisiva Susana Giménez lo comunicó, incluso reveló el día que se llevará a cabo el gran evento.

Por error, Susana dijo en el programa Por el Mundo, que Tini Stoessel se casará el 19 de diciembre de este 2026.

Hasta el momento la pareja no ha confirmado el dato.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (@tinistoessel / Instagram)

¿Cómo se conocieron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzaron a comunicarse vía Instagram en octubre de 2021. Inevitablemente el intercambio de mensajes y likes generó rumores de romance.

El noviazgo se confirmó en abril de 2022, luego de que fueran fotografiados paseándose en Ibiza.

Desafortunadamente, las giras internacionales de Tini y los compromisos de Rodrigo De Paul en España con el Atlético de Madrid, pusieron distancia entre ambos, lo que provocó su ruptura.

En agosto de 2023, se separaron.

A inicios de 2025 retomaron su romance. Aunque intentaron mantenerse en bajo perfil, no pudieron ocultar su amor por lo que sus fans notaron que nuevamente estaban juntos.

La pareja se volvió inseparable. Tini Stoessel acompañó al futbolista argentino en su camino por el Mundial 2026.