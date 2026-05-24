De manera inesperada se liberó un nuevo adelanto de Harry Potter en HBO, el cual nos muestra un poco de cómo será el Quidditch en la nueva serie.

Además, este teaser de Harry Potter en HBO también deja ver otras escenas, como el momento donde el protagonista recibe su varita, así como un vistazo a Hermione y Ron.

¿Cómo es el adelanto de Harry Potter en HBO?

Este adelanto de Harry Potter en HBO dura apenas 9 segundos; aún así, es lo suficientemente explícito como para darnos una idea de lo que veremos en la nueva serie.

New teaser for the ‘HARRY POTTER’ series.



Releasing December 25 on HBO. pic.twitter.com/kTjin0SyPR — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 24, 2026

Por un lado, el adelanto de Harry Potter en HBO presenta varias escenas del Quidditch; desde el momento de la salida del protagonista a su primer partido, hasta una pequeña reunión del equipo.

Recordemos que el Quidditch es muy importante tanto en el universo de Harry Potter, como para el mismo mago, siendo una de sus actividades favoritas dentro de la escuela.

Por otra parte podemos ver un poco del momento donde recibe su varita y es identificado como “el niño que sobrevivió”, además de que también tenemos el primer vistazo de cómo se verán Ron y Hermione en el show.

¿Cuándo se estrena la serie de Harry Potter en HBO?

La serie de Harry Potter en HBO tendrá una fecha de estreno muy especial para todos los fans de la serie, llegando a la plataforma de Warner Bros. el próximo 25 de diciembre de 2026.

Harry Potter (Warner Bros.)

Aunque no se ha mencionado formalmente, la serie de Harry Potter en HBO tendría un estreno semanal, pues Warner Bros. hace esto con todos sus shows importantes, con el fin de mantenerlos relevantes.

Se espera que el estreno en Navidad le de un empuje a las visualizaciones, potenciando el poder que la marca tiene en sí misma.

Al grado de que aún no se estrena la primera temporada y ya se anunció que está en producción la segunda entrega del show, que se basará en La Cámara de los Secretos.