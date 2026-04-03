El domingo 5 de abril de 2026, HBO Max estrenará “En busca de Harry: El arte detrás de la magia”, documental del detrás de cámaras de la primera temporada de la nueva serie.

El anuncio se hizo con el lanzamiento de un tráiler que da un primer acercamiento a la elaboración de los sets de grabación y de algunas de las criaturas mágicas del mundo creado por J.K. Rowling.

El documental contará con entrevistas al nuevo elenco de Harry Potter y al equipo de producción.

Nueva serie de Harry Potter aumenta la fiebre mágica previo a su estreno en HBO Max

Sin duda alguna, una de las producciones más esperadas de este 2026 es la nueva serie de Harry Potter, cual se estrenará en diciembre.

Desde el anuncio de esta mega producción, los fans de las primeras películas no dejaron de estar al pendiente de cualquier actualización o nuevos avances.

El nuevo Harry Potter es una apuesta ambiciosa para su casa productora, pues previo al estreno de la primera temporada se ha dado un panorama de lo que significará la recreación de este universo mágico.

Una de las aclaraciones que fueron adelantadas a los fans fue aquella en la que se aclara que el estreno de cada temporada no será anual como en otras series.

Esto debido a todo el tiempo de producción y postproducción que implicaría cada nueva temporada, priorizando la calidad por la encima de la rapidez.

La serie de Harry Potter ya tiene tráiler y fecha de estreno en HBO Max (Especial )

Al igual que con las películas, la primera temporada de Harry Potter abordará los acontecimientos del primer libro: La Piedra Filosofal.

Mientras llega el estreno de la primera temporada, los fans podrán alimentar la espera con el primer detrás de cámaras.