En años recientes, Nicholas Hoult se ha establecido como uno de los referentes en Hollywood, siendo solicitado para varias películas y series de franquicias fuertes.

Lo cual ha hecho que la popularidad de Nicholas Hoult aumente entre diversos sectores de la población, más si se toma en cuenta su incursión en áreas como el automovilismo.

¿Quién es Nicholas Hoult?

Nicholas Caradoc Hoult es un actor y productor de cine británico que ha participado en superproducciones de Hollywood, así como en proyectos independientes.

Comenzó su carrera como actor infantil a la edad de 3 años en producciones teatrales locales y debutó en el cine a los 5 años en la película Intimate Relations.

Nicholas Hoult (Tristan Fewings/Getty Images/HBO)

¿Qué edad tiene Nicholas Hoult?

Nicholas Hoult nació el 7 de diciembre de 1989, el actor tiene actualmente 36 años de edad.

¿Quién es la esposa de Nicholas Hoult?

Nicholas Hoult está casado con la modelo estadounidense Bryana Holly. Ambos mantienen una relación desde el 12 de diciembre de 2016.

Aunque la pareja nunca ha revelado detalles de dónde y cuándo se llevó a cabo la ceremonia de matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Nicholas Hoult?

Debido a que nació el 7 de diciembre de 1989, el signo de Nicholas Hoult es Sagitario.

Nicholas Hoult (Searchlight Pictures)

¿Cuántos hijos tiene Nicholas Hoult?

Nicholas Hoult tiene dos hijos con su esposa Bryana Holly:

Joaquín Nicholas Hoult, nació el 17 de abril de 2018

Su segundo hijo de identidad desconocida nació en octubre de 2022

¿Qué estudió Nicholas Hoult?

Nicholas Hoult estudió arte dramático en la Sylvia Young Theatre School en Londres a la edad de 12 años.

Posteriormente se matriculó en el Farnborough Sixth Form College en Hampshire donde estudió Filología inglesa, Biología y Psicología.

Sin embargo abandonó sus estudios para dedicarse completamente a la actuación.

¿En qué ha trabajado Nicholas Hoult?

Nicholas Hoult ha trabajado en cine, televisión, teatro, doblaje de voz, modelaje y producción cinematográfica.

Aquí te dejamos los proyectos donde ha estado involucrado en cine:

Intimate Relations (1996)

Mr. White Goes to Westminster (1997)

About a Boy (2002)

Wah-Wah (2005)

The Weather Man (2005)

Kidulthood (2006)

Coming Down the Mountain (2007)

A Single Man (2009)

Clash of the Titans (2010)

X-Men: First Class (2011)

Warm Bodies (2013)

Jack the Giant Slayer (2013)

Young Ones (2014)

X-Men: Days of Future Past (2014)

Dark Places (2015)

Kill Your Friends (2015)

Mad Max: Fury Road (2015)

Equals (2015)

X-Men: Apocalypse (2016)

Collide (2016/2017)

Newness (2017)

Sand Castle (2017)

Rebel in the Rye (2017)

The Current War (2020)

The Favourite (2018)

Tolkien (2019)

X-Men: Dark Phoenix (2019)

True History of the Kelly Gang (2019)

The Banker (2020)

Those Who Wish Me Dead (2021)

The Menu (2022)

Renfield (2023)

The Order (2024)

Juror #2 (2024)

Nosferatu (2024/2025)

The Garfield Movie (2024)

Superman (2025)

Cómo robar un banco (2026)

Cry to Heaven (2026/2027)

Man of Tomorrow (2027)

Cocomelon: La Película (2027)

En televisión:

Casualty (1996)

Brass Eye (1996)

Silent Witness (1998)

The Ruth Rendell Mysteries (1999)

The Bill (2000)

Magic Grandad (2001)

Holby City (2001)

Waking the Dead (2001)

World of Pub (2001)

Doctors (2001)

Judge John Deed (2002)

Murder in Mind (2002)

Star (2003)

Keen Eddie (2004)

Mystery Hunters (2005)

Skins (2007–2008)

Wallander (2008)

Watership Down (2018)

The Great (2020–2023)

Crossing Swords (2020–2021)

Mosquito (2026)

Harry Potter (2027)

Nicholas Hoult (@nicholashoult)

Junto con esto fundó su productora, Dead Duck Films, en 2020; además de ser modelo y embajador de:

Tom Ford

Jaguar Cars

Biotherm

Emporio Armani

Jaeger-LeCoultre

Prada

Loewe

Christian Dior

Burberry

Tommy Hilfiger

Sin olvidar que es piloto de carreras en la serie de eventos del Ferrari Challenge, en la categoría Coppa Shell Am en la ronda inaugural del Ferrari Challenge North America en The Thermal Club, California.