El video que se encuentra al final de esta nota es de muchos años atrás cuando Miley Cyrus era una niña buena y sobre todo cuando caía bien a las mamá de miles de niños. *Ya nos pusimos nostálgicos

Éste muestra la primera audición que la cantante hizo para convertirse en Hannah Montana, la protagonista de la exitosa serie del mismo nombre de Disney Channel que se transmitió por primera vez el 24 de marzo de 2006 y terminó en 5 temporadas en el 2011.

Por cierto, en el video que ya lleva más de 3 millones de reproducciones, también aparece Billy Rad Cyrus.

Disfruta:

Con información del sitio LauraG.tv